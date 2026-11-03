Bau-Turbo Bilanz: 7892 Wohnungen genehmigt ohne klaren Zeitzuwachs

Bauministerin Verena Hubertz präsentiert die erste Bilanz zum Bau-Turbo mit 7892 zugestellten Wohnungen. Kritik: Keine Beweise für echte Beschleunigung oder mehr Bauvolumen.

Bauministerin Verena Hubertz (38, SPD) hat am aktuellen Stichtag die erste offizielle Bilanz des sogenannten " Bau-Turbo s" vorgelegt. Das Bundesbauministerium gibt bekannt, dass dem neuen Beschleunigungsverfahren in den vergangenen sechs Monaten für insgesamt 7892 Wohnungen zugestimmt wurde. Diese Zahl bildet den aktuellen Stand der Anträge, die über den vereinfachten Prozess gelaufen sind. Die Ministerin präsentiert dieses Ergebnis als ersten Erfolg des neuen rechtlichen Rahmens.

Rechtliche Lage ohne Baufortschritt

Die kommunale Zustimmung zu den 7892 Projekten stellt jedoch keine automatische Baugenehmigung dar. Es handelt sich hierbei rein um die Freigabe des Verfahrens, nicht um den eigentlichen Bauantrag. Daher ist aus der aktuellen Statistik nicht ersichtlich, wie viele dieser Wohnungen bereits tatsächlich gebaut oder vollständig fertiggestellt wurden. Das Ministerium gibt zudem keine konkreten Zahlen zur Zeitersparnis im Vergleich zu alten Verfahren an. Es bleibt offen, ob die geplante Entschlackung des Papierkrams die Bauzeiten im realen Alltag signifikant verkürzt hat.

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Unterschied zur Vorgängerregierung

Die aktuelle Koalition möchte die Fehler der Vorgängerregierung unter Bauminister Klara Geywitz (50, SPD) nicht wiederholen. Diese hatte sich ein Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr gesetzt, scheiterte aber daran. In den drei Amtsjahren von Geywitz wurden jeweils weniger als 300.000 Einheiten gebaut. Hubertz verzichtet auf derartige feste Quantenziele, um realistische Erwartungen zu managen. Die Statistik zeigt für das Jahr 2025 206.600 fertiggestellte Wohnungen. Die Prognose des ifo-Instituts für 2026 liegt bei 185.000 Einheiten. Diese Zahlen basieren jedoch auf Anträgen, die bereits vor der Einführung des neuen Turbo-Verfahrens genehmigt wurden.

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Kritik an der Wirksamkeit des Instruments

Nur 393 Kommunen haben sich freiwillig an der Untersuchung des Bau-Turbos beteiligt. In 72 Prozent dieser Kommunen wurden Anträge im neuen Verfahren verhandelt. Ob das Modell bundesweit nachgeahmt wird, ist derzeit nicht klar. Kai Warnecke (54), Präsident der Haus- und Grundvereinigung, äußert scharfe Kritik an der Maßnahme. Er bezeichnet den Bau-Turbo als ein "Instrument von Beamten für Beamte". Warnecke argumentiert, dass es wenig mit der Schaffung von tatsächlichem Wohnraum zu tun habe. Er fordert Hubertz auf, nachzulegen und wirksamere Maßnahmen für mehr Mietwohnungen und Wohneigentum zu ergreifen.

Verteidigung durch das Ministerium

Trotz der fehlenden konkreten Zeitersparnis verteidigt Verena Hubertz das Instrument. Auf die Frage einer Pressekonferenz, ob sie mit der Bilanz zufrieden sein könne, betonte sie, dass die Wohnungen ohne das neue Verfahren nicht so schnell zum Zug gekommen wären. Das Ministerium nutzt die Abweichung von bisherigen Baurecht-Vorgaben, um langwierige Bebauungspläne zu umgehen. Hubertz fasst zusammen: "Die Richtung stimmt und mehr wird folgen." Die Politik setzt darauf, dass bürokratische Hürden der einzige Engpass waren und die Baukonjunktur nun anziehen wird.