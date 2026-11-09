Bauarbeiten am Augsburger Staatstheater: Teurer Neubau geht in die Hauptphase

Das Augsburger Staatstheater startet die Betonierung der Bodenplatte für das neue Betriebsgebäude. Die Kosten liegen bei 217 Millionen Euro. Mehr zu den Plänen und rechtlichen Streitigkeiten.

Am Baugrundstück an der Heilig-Kreuz-Straße in Augsburg ist endlich Bewegung in die lange Zeit stillstehenden Bauarbeiten gekommen. Das Augsburger Staatstheater bereitet den Start für die Hauptphase des Projekts Bauteil II vor. Nach jahrelangen Verzögerungen und der Aushub der sechzehn Meter tiefen Baugrube stehen nun die konkreten Fundamentierungsarbeiten für eine neue Bodenplatte an.

Beginn der Betonierung für den Neubau

Die Stadt Augsburg und die zuständigen Bauunternehmen beginnen in Kürze mit der Errichtung der Betonplatte für das neue Betriebsgebäude. Zuvor sind Fundamentierungsarbeiten für einen notwendigen Kran vorzubereiten, bevor die vierthundertvierzig Quadratmeter große Grundfläche entsteht. Dieser Schritt markiert den Übergang vom vorbereitenden Erdaushub hin zur eigentlichen Gebäudestruktur des zweiten Bauabschnitts.

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Das geplante Bauwerk soll hinter dem bestehenden Staatstheater entstehen und wird eine multifunktionale Infrastruktur bieten. In dem neuen Komplex finden Lagerflächen, Werkstätten, ein Probensaal, Verwaltungsbüro sowie eine Gastronomie Platz. Die räumlichen Erweiterungen sind entscheidend, um die Produktionsabläufe des Theaters zu modernisieren und die Kapazitäten für zukünftige Inszenierungen zu steigern.

Kostenexplosion und Bauplanung

Die finanziellen Rahmenbedingungen für Bauteil II sind signifikant höher ausfallen als zunächst prognostiziert. Mit einem Veranschlagungswert von rund 217 Millionen Euro übersteigen die Planungen für das Betriebsgebäude die Kosten für die Sanierung des Großen Hauses, das als Bauteil I bezeichnet wird. Die Sanierung des historischen Hauptgebäudes ist mit 200 Millionen Euro veranschlagt.

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Zusätzlich zum neuen Backstage-Gebäude umfasst Bauteil II auch den Bau einer zweiten Spielstätte an der Volkhartstraße. Die Planungen sehen vor, dass dieser zweite Gebäudekomplex ab dem Frühjahr 2027 in die Höhe wachsen soll. Durch diese Erweiterung soll das kulturelle Angebot in Augsburg räumlich deutlich vergrößert und die Spielstätte für das Publikum diversifiziert werden.

Rechtliche Auseinandersetzungen mit Architekten

Parallel zu den physischen Baumaßnahmen eskaliert ein schwerwiegender Konflikt zwischen der Stadt Augsburg und den früheren Architekten. Es handelt sich hierbei um die Arbeitsgemeinschaft Achatz und IMP, die zuvor mit der Planung betraut waren. Die Theatersanierung zog sich in die Länge und führte zu den genannten massiven Kostensteigerungen, was die städtische Verwaltung unter Druck setzt.

Aktuell laufen intensive Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und dem Architektenkonsortium vor dem Landgericht München. Im Fokus der rechtlichen Verhandlungen steht die Rechtmäßigkeit der Kündigung durch die Stadt und die Möglichkeiten einer gütlichen Einigung. Die Parteien prüfen aktuelle rechtliche Optionen, um die offenen Streitfragen zu klären und mögliche Schadensersatzforderungen zu regeln.

Politische Lage und Haushaltsplanung

Oberbürgermeister Florian Freund von der SPD äußerte sich im Stadtrat dazu, dass man die Standpunkte der Beteiligten aktuell sorgfältig prüft. Zu einem konkreten Verhandlungsstand ließ sich der Stadtoberhaupt jedoch nicht öffentlich äußern. Es ist davon auszugehen, dass die rechtlichen und finanziellen Implikationen der Kündigung sorgfältig abgewogen werden, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird.

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Für die Bewältigung dieser Konflikte sind aktuell keine finanziellen Mittel im städtischen Haushalt vorgesehen. Dies erschwert die Möglichkeiten einer schnellen gütlichen Einigung, da keine direkten Budgets für Vergleichszahlungen verfügbar sind. Die Stadt Augsburg bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen vor dem Landgericht entwickeln und welche Auswirkungen dies auf den weiteren Zeitplan des Theaterneubaus hat.