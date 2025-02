Bauarbeiten auf der A45: Verkehrseinschränkungen am Wochenende

Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der A45 zwischen Dortmund Ost und der Anschlussstelle Dortmund Unna führen am Wochenende zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrer müssen auf Umleitungen angewiesen sein.

Am Wochenende werden zwischen Dortmund Ost und der Anschlussstelle Dortmund Unna umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. Die 9,5 Kilometer lange Strecke wird saniert, verbreitert oder an einigen Stellen komplett ersetzt. 13 Bauwerke entlang der Strecke, hauptsächlich Brücken, werden erneuert. Da das Verkehr saufkommen auf diesem Abschnitt im Laufe des Jahres auf 100.000 Autos täglich geschätzt wird, sind die bisherigen vier Spuren unzureichend.

Autofahrer, die am Wochenende zum Flughafen Dortmund fahren möchten, müssen auf Umleitungen angewiesen sein. Eine rot beschilderte Umleitungsstrecke führt über das Autobahnkreuz Dortmund/Unna. Zusätzlich bleibt an der B1 die Anschlussstelle Holzwickede in Richtung Dortmund bis zum 7. März gesperrt. Für diese Umleitung wird die Route über Dortmund-Sölde ausgeschildert.





