Weihnachtseinkauf und Fußball werden am Wochenende für volle Bahnen in Hamburg sorgen. Doch auf einer wichtigen S-Bahnlinie wird gebaut.

Weihnachtseinkauf und Fußball werden am Wochenende für volle Bahnen in Hamburg sorgen. Doch auf einer wichtigen S-Bahnlinie wird gebaut. Hamburg - Wegen Bauarbeiten ist die Hamburg er S-Bahnlinie S1 am Wochenende unterbrochen.

Zwischen Berliner Tor und Barmbek verkehren am Samstag und Sonntag keine Züge, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste sollen zwischen Hauptbahnhof und Lübecker Straße die U1 oder U3 nutzen. Zwischen Lübecker Straße und Barmbek fahren Ersatzbusse, die an den S1-Stationen Landwehr, Hasselbrook, Wandsbeker Chaussee und Friedrichsberg halten. Die Fahrzeit könne sich um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es.

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Das sollten vor allem Flugreisende bedenken, wenn sie am Wochenende mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof zum Airport fahren wollen. Sie können allerdings auch die U1 bis Ohlsdorf oder die U3 bis Barmbek nehmen und dort in die S1 zum Flughafen umsteigen. Die seit Anfang November laufenden Gleisbauarbeiten auf der U3 zwischen Berliner Tor und Barmbek werden nach Angaben der Hochbahn am Freitag planmäßig abgeschlossen. Ab Samstag sollen Züge wieder normal verkehren, auch unter der Woche.