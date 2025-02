Bauen in Deutschland: Rückgang der Neubauten erwartet

Die Zahl der neu gebauten Wohnungen in Deutschland soll im Jahr 2024 erneut deutlich sinken. Das Ifo-Institut prognostiziert einen Rückgang um 5,5 Prozent auf 1,5 Millionen Einheiten. Im Gegensatz zum deutschen Trend sehen die Forscher für Europa eine Erholung im kommenden Jahr.

Wie zuletzt 2015, wird die Zahl der neu gebauten Wohnung en in Deutschland im Jahr 2024 voraussichtlich auf 1,5 Millionen Einheiten sinken. Dies entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das Münchner Ifo-Institut unter Berufung auf die Forschergruppe Euroconstruct am Mittwoch. Im Gegensatz zum deutschen Trend prognostizieren die Forscher für Europa eine Erholung im kommenden Jahr. 2025 sollen in Deutschland etwa 205.000 neue Wohnung en fertiggestellt werden, nach 250.

000 im Vorjahr. „In Deutschland verhindern derzeit vor allem die hohen Baukosten eine rasche Marktbelebung“, erklärte Ifo-Forscher Ludwig Dorffmeister. Dieser Trend wird sich laut Ifo-Prognosen auch 2026 fortsetzen. Im ungünstigsten Fall rechnet das Institut dann erneut mit einem Rückgang der Fertigstellungen um 15 Prozent.Positive Signale kommen aus dem Norden. „In den nordischen Ländern erholen sich die Märkte nach dem vorangegangenen Einbruch wieder kräftig“, sagte Dorffmeister. In Schweden wird bereits 2025 mehr gebaut als im Vorjahr, in Dänemark, Finnland und Norwegen dürfte die Aktivität dann 2026 deutlich steigen. In Österreich, Frankreich und Italien hingegen wird die Zahl der neuen Wohnungen 2026 verglichen mit 2025 voraussichtlich sinken. Insgesamt rechnen die Forscher im kommenden Jahr mit einem leichten Anstieg der Neubauten um drei Prozent.





