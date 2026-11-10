Bauer Daniel wählt Favoritin Annika bei Bauer sucht Frau

Bauer Daniel nennt im Scheunenfest von Bauer sucht Frau Annika als Favoritin und lädt sie mit Hannah zur Hofwoche ein. Julia äußert Zweifel am Format.

Bei der neuen Staffel von Bauer sucht Frau sorgt Bauer Daniel (30) für Wirbel. Die RTL-Kuppelshow ist gerade erst gestartet, da musste sich der Bio-Ackerbauer im zweiten Teil des Scheunenfestes am Dienstagabend, dem 10. November, entscheiden, wen er zur Hofwoche einlädt. Vier junge Frauen buhlten um seine Gunst.

Daniel lebt auf einem alten Schlossgut in der Oberpfalz und sucht seit zehn Jahren nach der Partnerin fürs Leben. Beim Scheunenfest machten ihm Amelie, Annika, Hannah und Julia Hoffnungen, und jede von ihnen rechnete sich eine Chance auf eine Einladung aus.

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Bauer Daniel vertröstet Kandidatinnen vor der Entscheidung

Bauer Daniel konnte sich auch nach den Einzelgesprächen nicht sicher festlegen. Als die Frauen immer ungeduldiger wurden, musste er sie vertrösten und gab zu, dass seine Aussage für die Runde zunächst ein Schock sein könnte.

Daniel erklärte, dass er in der aktuellen Situation noch keine weitere Entscheidung treffen werde. Gleichzeitig versprach er den Frauen, bis zum Abend eine Entscheidung zu treffen. Damit stellte er die Kandidatinnen vor eine Phase des Wartens, die für alle Beteiligten spürbar angespannt war.

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Favoritin Annika sorgt für Streit unter Kandidatinnen

Die Favoritin von Bauer Daniel ist Annika, die 24 Jahre alt ist. Daniel nannte sie im Scheunenfest als seine momentane Favoritin und wollte ihr damit den Druck nehmen, da sie sicher dabei sein werde.

Während Annika nach dieser Aussage erleichtert wirkte, fühlten sich ihre Konkurrentinnen vor den Kopf gestoßen. Julia stellte Daniel direkt die Frage, ob die anderen Frauen dann nicht nur die zweite Wahl wären, wenn er bereits eine Favoritin habe. Sie wollte wissen, wie die Frauen unter diesen Umständen überhaupt auf einer Ebene stehen könnten.

Im Interview erklärte Julia, dass sie unsicher sei, ob sie überhaupt noch mitkommen möchte. Sie wolle keine zweite Wahl mehr sein und habe das bereits oft genug erlebt. Daniel entschuldigte sich danach und sagte, er sei mit der ganzen Situation mega überfordert gewesen und hoffe, dass ihm die Frauen das nicht übel nehmen.

Hofwoche Einladung für Annika und Hannah

Am Ende lud Bauer Daniel die Frauen Annika und Hannah (25) zur Hofwoche ein. Damit ist die Favoritin Annika weiterhin im Rennen, und mit Hannah wurde eine zweite Kandidatin ausgewählt, die den nächsten Schritt im Format gehen darf.

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Amelie und Julia wurden in der Entscheidung zur Hofwoche nicht genannt. Wie sich die Situation nach der Einladung entwickelt, zeigen die kommenden Folgen von Bauer sucht Frau auf RTL.