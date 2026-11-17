Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau startet im Herbst. Entdecken Sie jetzt die vier neuen Singles Bernhard, Chris, Christian und Daniel mit ihren Höfen und Ansprüchen.

Die populäre Reality-Show "Bauer sucht Frau" kehrt mit der 22. Staffel zurück ins Programm von RTL. Moderatorin Inka Bause begleitet erneut die Singles auf ihrem Weg zu großer Liebe, wobei die finale Ausstrahlung für den Herbst 2024 geplant ist. Bevor das große Finale im Fernsehen beginnt, startet bereits am Montag, 25. Mai, ab 19.05 Uhr die Spin-off-Sendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern". In dieser Sendung können Zuschauer die vier neuen Kandidaten besser kennenlernen, bevor sie in die Hauptrunde starten.

Kandidat Bernhard: 52-Jähriger mit 80 Milchkühen

Der erste vorgestellte Kandidat ist Bernhard, ein 52-jähriger Milchviehhalter aus der Oberpfalz. Er bewirtschaftet einen Haupterwerbsbetrieb, der neben 120 Hektar Ackerland auch Wald, Forst und drei Fischweiher mit Karpfen und Stören umfasst. In seinem Stall hält Bernhard insgesamt 80 Milchkühe sowie 90 Stück Nachzucht. Zusätzlich leben 8 Hühner, 5 Katzen und 2 Kaninchen auf seinem Hof. Die Kühe haben Eigennamen wie Susi, Fiona und Fanta. Bernhard baut ebenfalls Winterweizen und Gerste an.

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Privat lebt Bernhard zusammen mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen Eltern. Seine Mutter ist 77 und sein Vater 79 Jahre alt. Die Familie bewohnt ein Haus direkt auf dem Hof. Unterstützt wird er in der täglichen Arbeit von seiner gesamten Familie. Neben den landwirtschaftlichen Pflichten widmet sich der Single handwerklichen Projekten, dem Bau von Möbeln, Deko-Elementen und Schreinerarbeiten. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren ist er bereit für einen Neuanfang. Er sucht eine humorvolle und natürliche Frau, die das Landleben schätzt. Für ihn sind gegenseitiger Respekt und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten die Basis einer Beziehung.

Chris: Single in einer Hofgemeinschaft in Niedersachsen

Der zweite Kandidat ist Chris, der auf einem Aussiedlerhof in Niedersachsen lebt. Er ist 1,84 Meter groß und führt einen Bio-Milchviehbetrieb im Rahmen einer Hofgemeinschaft. Diese besteht aus neun Erwachsenen und einem Kind. Die Landwirtschaft wird gemeinsam betrieben, jedoch wohnt jeder Teilnehmer in einer eigenen Wohnung oder einem separaten Haus. Chris bewohnt das alte Haupthaus auf dem Hof. Der Betrieb umfasst 220 Hektar Grün- und Ackerland, 70 Milchkühe und 80 Stück Nachzucht. Zusätzlich werden 50 ungarische Zackelschafe, 2 Schweine und 20 Ferkel gehalten. Der Stall beherbergt außerdem 100 Hühner, 2 Gänse und diverse Hofkatzen.

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Chris genießt seine knappe Freizeit bewusst und verbringt sie mit Freunden, beim Schwimmen oder beim Feiern. Seit einem Jahr ist er Single und sucht eine Partnerin, die Interesse am Hofleben hat. Seine Wünsche an eine zukünftige Freundin beschreiben ihn als jemanden, der offen, liebevoll und verständnisvoll sein soll. Besonders wichtig sind ihm Nähe und der Austausch. Er schätzt temperamentvolle Frauen mit einem Löwencharakter, die ihm mal eine Ansage machen können.

Christian: Bio-Bauer aus Unterfranken mit Oldtimer-Traktoren

Der dritte Single ist Christian, ein 30-jähriger Bio-Bauer aus Unterfranken. Der 1,87 Meter große Mann bewirtschaftet zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald. Für ihn sind Naturschutz und die Bio-Landwirtschaft zentral. Er bezeichnet sich als Fan eines naturbelassenen Lebensstils, um seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv und verbringt die Zeit am liebsten draußen beim Wandern, Mountainbikefahren oder bei Schreinarbeiten an seinen Oldtimer-Traktoren. Obwohl er sich selbst als Romantiker bezeichnet, ist er seit über zwei Jahren Single.

Christian sucht eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen möchte. Wertschätzung und Aufrichtigkeit gelten für ihn als Fundament einer guten Beziehung. Als Liebhaber des Romantischen würde er gerne eine Frau mit einer Überraschung unter dem Sternenhimmel verführen. Seine Sehnsucht nach Kuscheln und Zweisamkeit steht im Vordergrund seiner Vorstellungen von einer zukünftigen Partnerschaft.

Daniel: Fünfter Generation in der Oberpfalz mit Fischweiher

Der vierte Kandidat ist der 1,80 Meter große Bio-Bauer Daniel, der ebenfalls in der Oberpfalz wohnt. Er lebt in einer Wohnung über der alten Brauerei auf dem Hof, während seine Eltern und seine Oma in separaten Gebäuden auf dem Anwesen residieren. Daniels Hof befindet sich seit 1870 im Familienbesitz, und er hat ihn als fünfte Generation übernommen. Auf einer Fläche von 100 Hektar Ackerfläche baut er Gerste, Weizen und Klee an. Zusätzlich betreibt er vier Fischweiher, die insgesamt mit 3.000 Karpfen besetzt sein können.

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In seiner Freizeit geht Daniel mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio. Außerdem fährt er leidenschaftlich gern Motorrad und Rennkart. Seit zehn Jahren ist er Single und wünscht sich eine natürliche und liebevolle Frau. Seine Leidenschaft für Technik und Sport spiegelt sich in seinen Hobbys wider, während er auf dem Hof für traditionelle landwirtschaftliche Werte steht.