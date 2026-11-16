Bauer sucht Frau 2024: Alle neuen Kandidaten der 22. Staffel vorgestellt

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau startet mit Moderatorin Inka Bause bei RTL. Entdecken Sie die Profile der neuen Kandidaten, ihre Betriebe und Partnerwünsche.

Die beliebte Fernsehsendung Bauer sucht Frau kehrt in diesem Jahr in die 22. Staffel zurück und steht unter der moderierenden Leitung von Inka Bause. Bevor die eigentlichen Liebesabenteuer der Singles im Herbst auf dem Sender RTL ausgestrahlt werden, erhalten Zuschauer einen detaillierten Einblick in die Profile der Kandidaten. Die Sendung präsentiert vier Landwirte und Landwirtinnen, die auf der Suche nach ihrem Lebenspartner sind, wobei die ersten Vorstellungssendungen am Montag, den 25. Mai ab 19.05 Uhr mit dem Special Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern beginnen.

Landwirtschaftliches Profil und Lebenssituation der Kandidaten

Der 52-jährige Bernhard betreibt in der Oberpfalz einen Haupterwerbs-Milchviehbetrieb, der sich über 120 Hektar Ackerbaufläche, Wald und Forst erstreckt. Neben der Milchwirtschaft umfasst sein Hof drei Fischweiher für die Zucht von Karpfen und Stören sowie den Halt von acht Hühnern, fünf Katzen und zwei Kaninchen. In seinem Stall weiden insgesamt 80 Milchkühe, deren Namen wie Susi, Fiona und Fanta bekannt sind, dazu kommen 90 Jungrinder. Bernhard lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen 77 und 79 Jahre alten Eltern auf dem Hof. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren blickt er nun mit Humor und einer natürlichen Art in eine neue Zukunft, wobei ihm gegenseitiger Respekt in einer Beziehung besonders wichtig ist.

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Chris bewirtschaftet als Teil einer Hofgemeinschaft in Niedersachsen einen Bio-Milchviehbetrieb mit 220 Hektar Grün- und Ackerland. In dieser gemeinsamen Wohn- und Arbeitsform leben neun Erwachsene und ein Kind zusammen, wobei jeder Bewohner eine eigene Unterkunft besitzt. Chris residiert im alten Haupthaus und führt eine Landwirtschaft, die 70 Milchkühe, 80 Nachzuchttiere, 50 ungarische Zackelschafe sowie zwei Schweine und 20 Ferkel umfasst. Dazu kommen 100 Hühner und zwei Gänse. Der 1,84 Meter große Landwirt, der seit einem Jahr Single ist, sucht eine Partnerin, die nicht nur Interesse am Hofleben hat, sondern auch einen Löwencharakter und Temperament mitbringt. Für ihn sind Nähe, Offenheit und liebevoller Austausch die Basis einer guten Beziehung.

Christian, ein 30-jähriger Bio-Bauer aus Unterfranken, bewirtschaftet zwei Höfe mit Acker-, Grünland und Waldanteilen, wobei er den Naturschutz und eine naturbelassene Arbeitsweise priorisiert. Als sehr naturverbundener Mensch verbringt er seine Freizeit am liebsten beim Wandern, Mountainbikefahren oder der Pflege seiner Oldtimer-Traktoren. Obwohl er sich selbst als Romantiker bezeichnet und kuscheln liebt, ist er seit über zwei Jahren auf Partnersuche. Mit 1,87 Metern Körpergröße sucht er eine ehrliche, authentische und liebevolle Frau, mit der er eine Familie gründen und Wertschätzung sowie Aufrichtigkeit in der Partnerschaft leben möchte. Seine Idee für ein romantisches Erlebnis beinhaltet eine Überraschung mit einer Übernachtung unter dem Sternenhimmel.

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Der 1,80 Meter große Daniel hat in der Oberpfalz einen Bio-Betrieb übernommen, der bereits seit 1870 im Familienbesitz ist und ihn nun in der fünften Generation führt. Er arbeitet auf 100 Hektar Ackerfläche, auf denen er Gerste, Weizen und Klee anbaut, und verfügt zudem über vier Fischweiher, die bis zu 3.000 Karpfen fassen können. Daniel wohnt in einer Wohnung über der alten Brauerei auf dem Hof, während seine Eltern und Oma in separaten Gebäuden auf dem Anwesen leben. Der seit zehn Jahren Single stehende Landwirt ist sportlich aktiv, trainiert mehrfach wöchentlich im Fitnessstudio, fährt Motorrad und Rennkart und wünscht sich eine natürliche und liebevolle Frau als Partnerin.

Sendestart und Format der neuen Kandidatenvorstellung

Die Vorstellung der neuen Kandidaten erfolgt bereits vor der eigentlichen Staffel, um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, die Singles besser kennenzulernen. Diese Vorab-Informationen sind Teil der Strategie von RTL, um die Spannung auf die Herbststaffel zu steigern. Die Special-Sendung am 25. Mai dient als direkter Einstieg in die Welt der Bewerber, die auf der Suche nach dem einen Menschen fürs Leben sind. Interessierte Zuschauer können sich direkt für die Rolle als Bauer oder Bäuerin in zukünftigen Staffeln bewerben, was die Verbindung zwischen den Medien und der landwirtschaftlichen Community stärkt.

Mediale Einbettung und digitale Interaktion

Neben der klassischen Fernsehausstrahlung spielt die digitale Präsenz eine zunehmend wichtige Rolle bei der Reichweite von Bauer sucht Frau. Plattformen wie rtl.de bieten exklusive Geschichten, News und Hintergrundinformationen zu den Stars der Sendung. Gleichzeitig nutzt Google neue Funktionen wie Bevorzugte Quellen, um Nutzern die Anzeige von relevanten Inhalten wie RTL-Nachrichten, VIP-Geschichten und Show-News zu ermöglichen. Diese digitale Vernetzung sorgt dafür, dass Fans der Sendung nicht nur während der Sendezeiten, sondern auch online eng mit den Entwicklungen und den Persönlichkeiten der Kandidaten verbunden bleiben können.