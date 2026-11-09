Bauer sucht Frau 2024: Die Kandidaten im Detail

RTL zeigt 2024 die 22. Staffel von Bauer sucht Frau mit Inka Bause. Wer sind die neuen Kandidaten? Infos zu Bernhard, Chris & Co.

Die beliebte Reality-Show Bauer sucht Frau kehrt in diesem Jahr mit ihrer 22. Staffel zurück. Die Moderation obwiegt erneut der erfahrenen Inka Bause, die die Zuschauer durch die Liebesabenteuer der Singles führt. Der Start der neuen Staffel ist für den Herbst bei RTL geplant. Vorab bietet die Ausstrahlung von Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern einen ersten Einblick in die Protagonisten.

Start der Kandidaten-Show am 25. Mai

Die Vorstellung der neuen Kandidaten findet bereits am Montag, den 25. Mai, statt. Die Sendung läuft ab 19.05 Uhr bei RTL. Dieses Special dient dazu, die Landwirtschaftler und Landwirtinnen näher vorzustellen. Zuschauer können so die Personen kennenlernen, die auf der Suche nach ihrem Lebenspartner sind. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt sorgfältig, um verschiedene_profile_ darzustellen.

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Die Kandidaten und ihre Höfe

Die Sendung stellt verschiedene Männer aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands vor. Jeder Kandidat hat einen eigenen Betrieb und eine eigene Geschichte. Die Vielfalt reicht von Milchviehbetrieben bis hin zu ökologischen Landwirtschaftsformen. Die Männer repräsentieren verschiedene Generationen und Lebensstile im ländlichen Raum.

Bernhard aus der Oberpfalz

Der 52-jährige Bernhard führt einen Haupterwerbsbetrieb in der Oberpfalz. Sein Hof umfasst 120 Hektar Ackerbau, Wald und Forst. Er hält 80 Milchkühe und 90 Nachzuchtkälber. Zusätzlich bewirtschaftet er drei Fischweiher mit Karpfen und Stören. Vier Hühner, zwei Kaninchen und fünf Katzen wohnen ebenfalls auf dem Anwesen. Bernhard lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren. Seine Eltern sind 77 und 79 Jahre alt und wohnen ebenfalls auf dem Hof.

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Er baut Winterweizen und Gerste an. In seiner Freizeit arbeitet Bernhard an handwerklichen Projekten. Er baut Möbel und Dekorationselemente. Seine Fischweiher sind ein weiteres Hobby. Nach dem Tod seiner Partnerin vor drei Jahren ist er bereit für einen Neuanfang. Er sucht eine humorvolle Frau, die das Landleben schätzt. Gegenseitiger Respekt ist ihm wichtig.

Chris aus Niedersachsen

Chris lebt auf einem Aussiedlerhof in Niedersachsen. Der Betrieb ist eine Hofgemeinschaft. Neun Erwachsene und ein Kind leben zusammen. Jeder hat eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Die Landwirtschaft wird gemeinsam betrieben. Chris bewirtschaftet 220 Hektar Grün- und Ackerland. Er hält 70 Milchkühe und 80 Nachzuchtkälber. 50 ungarische Zackelschafe, zwei Schweine und 20 Ferkel wohnen ebenfalls auf dem Hof. 100 Hühner und zwei Gänse sind vorhanden. Hofkatzen vervollständigen die Tiere.

Chris ist 1,84 Meter groß. Er lebt im alten Haupthaus. Er genießt seine knappe Freizeit bewusst. Er trifft Freunde, geht schwimmen oder feiert. Seit einem Jahr ist er Single. Er sucht eine Partnerin mit Interesse am Hofleben. Offenheit und Verständnis sind ihm wichtig. Nähe und Austausch spielen eine große Rolle. Er mag temperamentvolle Frauen mit Löwencharakter.

Christian aus Unterfranken

Christian ist 30 Jahre alt und Bio-Bauer in Unterfranken. Er bewirtschaftet zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald. Naturschutz und Bio-Anbau sind ihm wichtig. Er möchte seinen ökologischen Fußabdruck klein halten. Er ist 1,87 Meter groß. Seine Freizeit verbringt er im Freien. Er wandert und Mountainbike fährt. Er schraubt an Oldtimer-Traktoren. Seit über zwei Jahren ist er Single.

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Er sucht eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin. Eine Familie zu gründen, ist sein Wunsch. Wertschätzung und Aufrichtigkeit sind die Basis einer Beziehung. Er bezeichnet sich als Romantiker. Er liebt das Kuscheln. Er möchte seine Partnerin unter dem Sternenhimmel überraschen.

Daniel aus der Oberpfalz

Daniel ist Bio-Bauer in der Oberpfalz. Der Hof ist seit 1870 im Familienbesitz. Er hat ihn in der fünften Generation übernommen. Er lebt in einer Wohnung über der alten Brauerei. Seine Eltern und Oma wohnen in separaten Gebäuden. Auf 100 Hektar Ackerfläche baut er Gerste, Weizen und Klee an. Vier Fischweiher können mit 3.000 Karpfen besetzt sein. Er ist 1,80 Meter groß.

In seiner Freizeit trainiert er mehrfach in der Woche im Fitnessstudio. Er fährt Motorrad und Rennkart. Seit zehn Jahren ist er Single. Er sucht eine natürliche und liebevolle Frau. Die Show zeigt seine täglichen Aufgaben und Hobbys. Er steht für traditionelle Werte und moderne Landwirtschaft.