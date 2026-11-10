Bauer sucht Frau 2024: Neue Kandidaten und Termin für RTL-Show

RTL zeigt am 25. Mai die neuen Kandidaten für Bauer sucht Frau Staffel 22. Hier finden Sie Termine, Profile und Details zu den Bauernkandidaten.

Die beliebte Reality-Show Bauer sucht Frau kehrt im Herbst zu RTL zurück und startet in die 22. Staffel. Die Moderation obliegt erneut der erfahrenen Journalistin Inka Bause, die das Publikum bereits seit vielen Jahren durch die Liebesabenteuer der ländlichen Singles begleitet. Bevor die eigentliche Partnervermittlung im Herbst beginnt, fokussiert sich die Aufmerksamkeit der Fernsehzuschauer zunächst auf die Vorstellung der einzelnen Kandidaten.

Erste Kandidaten-Show am 25. Mai

Die erste Vorstellungsrunde der neuen Bewerber findet am Montag, den 25. Mai, ab 19.05 Uhr statt. Unter dem Titel Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern präsentiert RTL den Zuschauern die potenziellen Partner der kommenden Staffel. Diese Vorab-Sendung dient dazu, die Persönlichkeiten, den Lebensstil und die spezifischen Anforderungen der Landwirte und Bäuerinnen detailliert vorzustellen, bevor die eigentliche Suche in der Hauptshow beginnt.

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Bernhard sucht humorvolle Lebensgefährtin

Bernhard bewirtschaftet in der Oberpfalz einen Milchviehbetrieb mit insgesamt 120 Hektar Ackerland sowie Wald- und Forstflächen. Der 52-jährige Vater von vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren teilt sein Haus auf dem Hof mit seinen 77-jährigen Eltern. Sein Betrieb umfasst 80 Milchkühe, die individuelle Namen wie Susi, Fiona und Fanta tragen, sowie 90 Kälber der Nachzucht. Darüber hinaus unterhält er drei Fischweiher, in denen er Karpfen und Störe züchtet, und hält acht Hühner, fünf Katzen sowie zwei Kaninchen.

Seit dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren ist er wieder auf der Suche nach einer neuen Liebe. Er wünscht sich eine Partnerin, die das Landleben schätzt, humorvoll und natürlich ist. Genseitiger Respekt und die Bereitschaft, gemeinsam durch schwere Zeiten zu gehen, gelten für ihn als Grundpfeiler einer Beziehung. In seiner Freizeit widmet er sich handwerklichen Projekten und der Schreinerarbeit.

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Chris und Christian leben Gemeinschafts- und Bio-Leben

Chris lebt in Niedersachsen auf einem Aussiedlerhof in einer Hofgemeinschaft aus neun Erwachsenen und einem Kind. Der 1,84 Meter große Landwirt betreibt gemeinsam mit den anderen Bewohnern eine Landwirtschaft, lebt aber in seinem eigenen Haus im alten Haupthaus. Sein Betrieb ist ein Bio-Milchviehbetrieb mit 220 Hektar Grün- und Ackerland, 70 Milchkühen und 80 Nachzuchttieren. Zusätzlich werden 50 ungarische Zackelschafe, zwei Schweine und 20 Ferkel sowie 100 Hühner und zwei Gänse gehalten. Chris, der seit einem Jahr Single ist, sucht eine temperamentvolle Partnerin mit Löwencharakter.

Christian bewirtschaftet in Unterfranken zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Waldflächen. Der 30-jährige Landwirt legt großen Wert auf Bio-Landwirtschaft und Naturschutz, um seinen ökologischen Fußabdruck gering zu halten. Mit einer Körpergröße von 1,87 Metern ist er sportlich aktiv und verbringt seine Freizeit mit Wandern, Mountainbiken und der Restaurierung von Oldtimer-Traktoren. Seit über zwei Jahren ist er Single und wünscht sich eine ehrliche, authentische Frau zur Gründung einer Familie. Als Romantiker plant er gerne Überraschungen, wie etwa Übernachtungen unter dem Sternenhimmel.

Daniel übernimmt bäuerliche Tradition in fünfter Generation

Daniel lebt und arbeitet in der Oberpfalz auf einem Hof, der sich bereits seit 1870 im Familienbesitz befindet. Als Angehöriger der fünften Generation bewirtschaftet er 100 Hektar Ackerfläche, auf denen er Gerste, Weizen und Klee anbaut. Zusätzlich verfügt er über vier Fischweiher, die bis zu 3.000 Karpfen fassen können. Der 1,80 Meter große Landwirt wohnt in einer Wohnung über einer alten Brauerei auf dem Hof, während seine Eltern und Großmutter in separaten Gebäuden leben.

Der seit zehn Jahren Single lebende Daniel ist sportlich und trainiert mehrmals wöchentlich im Fitnessstudio. In seiner Freizeit fährt er Motorrad und Rennkart. Er sucht eine natürliche und liebevolle Frau, die bereit ist, das bäuerliche Leben mit ihm zu teilen und die Traditionen des Hofes fortzuführen.