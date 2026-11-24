RTL startet die 22. Staffel von Bauer sucht Frau mit Moderatorin Inka Bause. Hier sind alle Details zu den neuen Kandidaten, der Ausstrahlung von Die neuen Bauern und Terminen im Herbst.

Die beliebte Reality-Show "Bauer sucht Frau" kehrt in diesem Jahr mit der 22. Staffel zurück ins Programm von RTL. Die Moderation übernimmt erneut die bewährte Inka Bause, die die Liebesabenteuer der Singles begleiten wird. Bevor die eigentliche Sendeserie im Herbst startt, dient eine Vorabfolge dazu, die potenziellen Partnerinnen besser kennenzulernen.

Vorabfolge mit neuen Kandidaten am 25. Mai

Die erste Ausstrahlung der Vorsendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" findet am Montag, dem 25. Mai um 19.05 Uhr bei RTL statt. In dieser Folge werden die Landwirte und Landwirtinnen vorgestellt, die auf der Suche nach dem großen Glück sind. Für interessierte Zuschauerinnen ist eine Bewerbung für die Rolle der Partnerin möglich, was die Reichweite der Sendung weiter erhöht.

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Der Milchviehhalter Bernhard aus der Oberpfalz

Der 52-jährige Bernhard führt einen Haupterwerbsbetrieb in der Oberpfalz, der sich durch eine vielfältige Landwirtschaft auszeichnet. Zu seinem Betrieb gehören 120 Hektar Ackerland, Wald- und Forstflächen sowie drei Fischweiher, in denen er Karpfen und Störe züchtet. Der Stall beherbergt 80 Milchkühe, die alle eigene Namen wie Susi, Fiona und Fanta tragen, sowie 90 Nachzuchtkälber.

Bernhard lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen Eltern, die 77 und 79 Jahre alt sind, in einem Haus auf dem Hof. Neben der täglichen Arbeit auf dem Feld, wo er Winterweizen und Gerste anbaut, widmet er sich handwerklichen Projekten und dem Bau von Möbeln. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren sucht er eine humorvolle Frau, die das Landleben schätzt.

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Chris und Christian: Vielfalt in Niedersachsen und Unterfranken

Der 1,84 Meter große Chris lebt in einer Hofgemeinschaft in Niedersachsen, in der neun Erwachsene und ein Kind zusammenarbeiten. Er bewirtschaftet einen Bio-Milchviehbetrieb mit 220 Hektar Grün- und Ackerland, auf dem 70 Milchkühe und 80 Nachzuchtkälber leben. Zusätzlich werden 50 ungarische Zackelschafe, zwei Schweine mit 20 Ferkeln, 100 Hühner und zwei Gänse gehalten. Chris wünscht sich eine temperamentvolle Partnerin mit Löwencharakter.

Der 30-jährige Christian aus Unterfranken bewirtschaftet zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald und legt großen Wert auf Bio-Landbau und Naturschutz. Der 1,87 Meter große Sportler verbringt seine Freizeit am liebsten draußen beim Wandern, Mountainbikefahren oder der Restaurierung von Oldtimer-Traktoren. Als Romantiker sucht er eine ehrliche und liebevolle Frau, mit der er eine Familie gründen möchte.

Daniel übernimmt eine Tradition aus dem Jahr 1870

Der Bio-Bauer Daniel hat den Hof in der Oberpfalz in der fünften Generation übernommen, der bereits seit 1870 im Familienbesitz ist. Auf 100 Hektar Ackerfläche baut er Gerste, Weizen und Klee an. Sein Betrieb verfügt zudem über vier Fischweiher, die bis zu 3.000 Karpfen fassen können. Daniel wohnt in einer Wohnung über der alten Brauerei auf dem Hof.

Der 1,80 Meter große Single ist seit zehn Jahren allein und trainiert mehrmals wöchentlich im Fitnessstudio. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad und Rennkart. Daniel sucht eine natürliche und liebevolle Frau, die bereit ist, gemeinsam mit ihm in die Zukunft zu schauen. Die weitere Entwicklung der Sendung und die Paarungen werden in den folgenden Wochen bei RTL zu sehen sein.