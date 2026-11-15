Bauer sucht Frau 2026: 13 Männer und 2 Frauen starten in die 22. Staffel

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau startet 2026 mit 15 Teilnehmern. Inka Bause moderiert erneut die Dating-Show, die streambar und im TV zu sehen ist.

Die Kult-Dating-Show Bauer sucht Frau kehrt 2026 mit ihrer 22. Ausgabe zurück zur Fernsehbildschirm. Inka Bause begleitet die Sendung erneut als Moderatorin und führt die einzelnen Folgen durch. Die neue Staffel präsentiert eine Rekordzahl an Kandidaten, die in diesem Jahr um die große Liebe kämpfen. Insgesamt treten dreizehn Bauern und zwei Bäuerinnen in den Wettbewerb ein, was eine deutlich breitere Basis als in den Vorjahren darstellt.

Starttermine und Ausstrahlungswege

Die Ausstrahlung der neuen Staffel erfolgt über zwei parallele Kanäle, um dem unterschiedlichen Konsumverhalten der Zuschauer gerecht zu werden. Die Folgen sind primär beim Streaming-Dienst von RTL+ abrufbar, wobei die Erstveröffentlichung dort meist vor der eigentlichen Fernsehausstrahlung stattfindet. Eine Ausnahme bildet lediglich die allererste Folge der Staffel, die zeitgleich gesendet wird.

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Für das traditionelle Fernsehen sind die Ausstrahlungen fest montags und dienstags geplant. Dies ermöglicht es den Zuschauern, die Show auch im linearen Programm zu verfolgen, während Stream-Nutzer oft schon zuvor Zugang zu den Episoden erhalten. Die Struktur dieser beiden Wege gewährleistet eine breite Erreichbarkeit der neuen Staffel im Jahr 2026.

Detailliertes Profil der 15 Kandidaten

Die Zusammensetzung der Kandidaten ist in dieser Staffel besonders heterogen und deckt verschiedene Regionen sowie Berufsstrukturen ab. Andi aus Baden-Württemberg bewirtschaftet seinen Hof auf der Schwäbischen Alb im Nebenerwerb. Er verfügt über 25 Hektar Grünland, Obstbäume, 50 Charolais-Rinder mit Kälbern sowie acht Zwergziegen. Der 30-Jährige legt größten Wert auf das Wohlergehen seiner Tiere und ist sportlich aktiv, wobei er im Winter snowboardet und im Sommer motorradfährt.

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Mit Melina zieht eine junge Kandidatin in die Sendung ein. Die 23-Jährige aus dem Ederbergland in Hessen unterstützt im familiären Betrieb vor allem die Pflege von vier Pferden. Zu ihrem Hof gehören zudem ein Esel, drei weitere Tiere, zwei Katzen und vier Hasen. Hauptberuflich absolviert sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und sucht einen sportlichen, abenteuerlustigen Partner mit Humor, der ihre Leidenschaft für Pferde teilt.

Björn aus dem Vogelsbergkreis in Hessen führt seinen Bauernhof bereits in vierter Generation. Der 49-Jährige arbeitet hauptberuflich als Lagerist und Lastwagen-Fahrer. Auf seinem Anwesen finden 38 Hektar Acker- und Grünland Platz, sowie 65 Mastrinder, vier Mastschweine, ein Hund, eine Katze, 35 Hühner und ein Hahn. Ihn reizt an der Arbeit auf dem Hof vor allem die Freiheit und die Vielseitigkeit des Berufsalltags.

Bernhard aus Bayern, 52 Jahre alt, lebt auf seinem Hof in der Oberpfalz mit seinen Eltern und vier Kindern. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor drei Jahren sucht er nun wieder nach einer neuen Beziehung. Sein Hof beherbergt 80 Milchkühe, 120 Hektar Ackerbau, Wald und Forst sowie drei Fischweiher mit Stören und Karpfen. Er schätzt eine humorvolle, natürliche Partnerin, die das Landleben zu schätzen weiß.

Chris, 31 Jahre alt, wohnt im niedersächsischen Leinebergland auf einem Aussiedlerhof, der von einer Gemeinschaft aus neun Erwachsenen und einem Kind bewirtschaftet wird. Auf den 220 Hektar Grün- und Ackerland leben Milchkühe, ungarische Zackelschafe, Schweine, Hühner, Gänse sowie Katzen. Das Konzept der Hofgemeinschaft erlaubt sowohl gemeinsames Arbeiten als auch private Rückzugsorte.

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Christian aus Bayern bewirtschaftet in Unterfranken zwei Höfe mit Acker-, Grünland und Wald. Der 31-jährige Bio-Bauer hält acht Rinder und sucht nach einer ehrlichen, authentischen Partnerin, mit der er eine Familie gründen möchte. Daniel, ebenfalls 31 Jahre, führt den Hof in der Oberpfalz in fünfter Generation. Er bewirtschaftet 100 Hektar Ackerfläche und verfügt über vier Fischweiher mit bis zu 3000 Karpfen. Seine Hobbys umfassen Motorradfahren, Rennkartfahren und das Spiel des Fichtenhorns in einer Band.

Hubertus aus Baden-Württemberg lebt mit seiner Tochter auf seinem Hof im Breisgau am Oberrhein. Neben Ackerflächen für Weizen, Hafer und Mais betreibt er eine Pferdepension und eine Reitschule. Er kümmert sich um sein eigenes Pferd, 20 Pensionspferde und seine Dackelhündin. Die Vielfalt derProfiles zeigt, dass die moderne Landwirtschaft und die Suche nach Liebe in der Show weiterhin stark miteinander verwoben sind.

Produktion und Zuschauerinteraktion

Die Produktion der 22. Staffel setzt auf die gewohnte Qualität, die das Format seit seiner Erstausstrahlung definiert. Die Moderation durch Inka Bause bleibt ein stabiler Ankerpunkt für die Zuschauer, da sie die gesamte Bandbreite der Show begleitet hat. Die Entscheidung, mehr Kandidaten aufzunehmen, spiegelt den Wunsch wider, die Geschichten der Teilnehmer noch individueller und diverser darzustellen.

Für die Zuschauer entsteht durch die größere Anzahl an Teilnehmern eine höhere Dynamik in den Auswahlprozessen. Die Kombination aus traditioneller TV-Ausstrahlung und Vorschau im Streaming-Bereich sorgt dafür, dass keine Zielgruppe ausgeschlossen wird. Die detaillierten Vorstellungsprofile der Teilnehmer laden die Gemeinschaft ein, sich frühzeitig mit den Charakteren und ihren jeweiligen Höfen auseinanderzusetzen.