Alle Details zur 22. Staffel von Bauer sucht Frau 2026. Wir stellen die 15 Teilnehmer vor, ihre Höfe und die Moderation durch Inka Bause.

Die 22. Ausgabe der Kultsendung "Bauer sucht Frau" startet im Jahr 2026 und verspricht wieder zahlreiche romantisierende Momente. Moderiert wird das beliebte Format erneut von Inka Bause, die das Format bereits seit der ersten Staffel begleitet. Die Teilnehmer finden sich in dieser Ausgabe in einer historischen Rekordzahl von insgesamt 15 Personen.

Rekordteilnehmerzahl und Ausstrahlungsplan

Die Zahl der Kandidaten ist so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Sendung. Genauer gesagt stehen 13 Bauern und zwei Bäuerinnen bereit, um ihre große Liebe zu finden. Inka Bause führt das Publikum durch die Folgen, die traditionell montags und dienstags im Fernsehen zu sehen sind. Für Streaming-Nutzer bietet RTL eine Vorschau an, wobei die Folgen meist vor der Erstausstrahlung im Fernsehen abrufbar sind.

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Andi und Melina aus Süddeutschland und Hessen

Andi aus Baden-Württemberg bringt seinen Hof auf der Schwäbischen Alb in das Casting. Der 30-Jährige bewirtschaftet 25 Hektar Grünland, Obstbäume, 50 Charolais-Rinder und Kälber sowie acht Zwergziegen im Nebenerwerb. Neben der Tierliebe ist der sportliche Andi mehrmals wöchentlich im Fitnessstudio anzutreffen und fährt im Sommer Motorrad sowie im Winter Snowboard.

Melina aus dem hessischen Ederbergland ist die einzige Bäuerin unter den Bewerberinnen. Die 23-Jährige kümmert sich im familiären Betrieb um vier Pferde, einen Esel, drei Schweine, zwei Katzen und vier Hasen. Parallel dazu absolviert sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Sie sucht einen sportlichen, abenteuerlustigen Partner mit Humor, der ihre Leidenschaft für Pferde teilt.

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Björn, Bernhard und Chris: Tradition und Gemeinschaft

Björn aus Hessen führt seinen Hof im Vogelsbergkreis bereits in vierter Generation. Der 49-Jährige arbeitet hauptberuflich als Lagerist und Lastwagen-Fahrer. Zum Hof gehören 38 Hektar Acker- und Grünland, 65 Mastrinder, vier Mastschweine, ein Hund, eine Katze, 35 Hühner und ein Hahn. Ihm gefällt vor allem die Freiheit und Vielseitigkeit der Arbeit auf dem Anwesen.

Der 52-jährige Bernhard aus Bayern lebt auf seinem Hof zusammen mit seinen Eltern und vier Kindern. Nach dem Tod seiner Partnerin vor drei Jahren ist er wieder auf Partnersuche. Auf den 120 Hektar Ackerbau, Wald und Forst leben 80 Milchkühe sowie drei Fischweiher mit Stören und Karpfen. Er sucht eine humorvolle Frau, die das Landleben schätzt.

Chris aus dem niedersächsischen Leinebergland bewohnt einen Aussiedlerhof in einer Hofgemeinschaft aus neun Erwachsenen und einem Kind. Zu den 220 Hektar Grün- und Ackerland gehören Milchkühe, ungarische Zackelschafe, Schweine, Hühner, Gänse und Katzen. Er schätzt die gemeinsame Arbeit bei gleichzeitig eigener Wohnung.

Christian, Daniel und Hubertus: Vielfalt der Höfe

Christian ist ein 31-jähriger Bio-Bauer aus Bayern, der in Unterfranken zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald bewirtschaftet. Er hält acht Rinder und sucht nach über zwei Jahren Singleschaft eine ehrliche und liebevolle Partnerin zum Familien gründen. Daniel aus der Oberpfalz führt seinen Hof in fünfter Generation. Auf 100 Hektar werden Gerste, Weizen und Klee angebaut. Zu den Hobby-Bienenzüchtern gehören vier Fischweiher mit bis zu 3000 Karpfen. Der 31-Jährige fährt Rennkarts und spielt Fichtenhorn.

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Hubertus aus Baden-Württemberg wohnt mit seiner Tochter im Breisgau am Oberrhein. Sein Hof umfasst Ackerflächen für Weizen, Hafer und Mais, eine Pferdepension mit Reitschule sowie 20 Pensionspferde. Neben seinem eigenen Pferd kümmert er sich um seine Dackelhündin und sucht ebenfalls nach new romance in der neuen Staffel.