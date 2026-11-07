Bauer sucht Frau 2026: Diese 15 Teilnehmer suchen nach der großen Liebe

RTL strahlt Bauer sucht Frau 2026 aus. Entdecken Sie die Details zu den 13 Bauern und 2 Bäuerinnen der 22. Staffel und erfahren Sie, wer bei Inka Bause mitmacht.

Die populäre Dating-Show Bauer sucht Frau kehrt im Jahr 2026 mit ihrer 22. Ausgabe auf die Bildschirme zurück. Das bewährte Format, das seit der ersten Staffel von Inka Bause moderiert wird, bringt erneut potenzielle Partner zusammen, die auf ländlichen Anwesen nach der großen Liebe suchen. Die Produktion dieser Ausgabe markiert einen besonderen Meilenstein in der Geschichte der Sendung, da sie auf eine lange Tradition und ein treues Publikum zurückblicken kann. Die Zuschauer können die Folgen entweder digital streamen oder im freien Fernsehen verfolgen.

Die Ausstraltung der neuen Staffel erfolgt über zwei verschiedene Wege, um den unterschiedlichen Konsumgewohnheiten gerecht zu werden. Streaming-Fans haben die Möglichkeit, die Folgen vorab zu sehen, da diese auf digitalen Plattformen erscheinen, mit Ausnahme der ersten Episode. Für das klassische Fernsehen ist der Sender RTL verantwortlich, der die Sendung nach dem 9. November 2026 ausstrahlt. Die Ausstrahlung im Free-TV erfolgt dabei regelmäßig an montags und dienstags, sodass sich die Zuschauer eine feste Gewohnheit aufbauen können.

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Neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 22. Staffel

Im Jahr 2026 sind mehr Kandidaten und Kandidatinnen am Start als je zuvor in der Geschichte der Show. Insgesamt bewerben sich 13 Bauern und zwei Bäuerinnen für die Teilnahme an der Casting-Show. Diese hohe Anzahl an Teilnehmern unterstreicht die anhaltende Popularität des Formats und das große Interesse an romantischen Verbindungen auf dem Land. Die Vielfalt der Profile und Höfe bietet den Produzenten ein breites Spektrum an Geschichten und Charakteren, die das Publikum fesseln sollen. Jede dieser Personen bringt ihre eigene Geschichte und ihren individuellen Lebensstil mit in die Show.

Andi aus Baden-Württemberg ist einer der neuen Kandidaten und führt seinen Betrieb auf der Schwäbischen Alb im Nebenerwerb. Der 30-Jährige kümmert sich um 25 Hektar Grünland, Obstbäume, 50 Charolais-Rinder, Kälber sowie acht Zwergziegen. Ihm liegt das Wohl seiner Tiere besonders am Herzen. Neben der Landwirtschaft ist Andi sportlich aktiv, besucht mehrmals wöchentlich das Fitnessstudio, fährt im Sommer Motorrad und nutzt im Winter das Snowboard.

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Die Kandidatin Melina aus Hessen

Die zweite bäuerliche Kandidatin ist die 23-jährige Melina aus dem Ederbergland in Hessen. Sie arbeitet im familiären Betrieb und kümmert sich vor allem um die vier Pferde, die auf ihrem Hof leben. Zusammen mit einem Esel, drei Katzen, zwei Katzen und vier Hasen bilden sie die Tierwelt auf dem Anwesen. Hauptberuflich absolviert Melina eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Sie sucht einen Mann, der ihre Leidenschaft für Pferde teilt, sportlich und abenteuerlustig ist und über einen guten Humor verfügt.

Der 49-jährige Björn aus Hessen führt seinen Bauernhof im Vogelsbergkreis bereits in vierter Generation. Als Lagerist und Lastwagenfahrer ist er hauptberuflich tätig, aber sein Herz schlägt für den Hof. Das Anwesen umfasst 38 Hektar Acker- und Grünland, 65 Mastrinder, vier Mastschweine, einen Hund, eine Katze, 35 Hühner und ein Hahn. Björn schätzt besonders die Freiheit und die Vielseitigkeit der Arbeit auf seinem Hof und sucht nach einer bodenständigen Frau mit Herz.

Die Kandidaten Bernhard, Chris, Christian und Daniel

Bernhard aus Bayern lebt auf seinem Hof mit seinen Eltern und vier Kindern. Der 52-Jährige hält 80 Milchkühe und bewirtschaftet 120 Hektar Ackerbau, Wald und Forst. Drei Fischweiher mit Stören und Karpfen runden das Angebot ab. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor drei Jahren ist Bernhard bereit für eine neue Beziehung und wünscht sich eine humorvolle und naturnahe Partnerin.

Chris aus Niedersachsen betreibt seinen Hof im Leinebergland in einer Hofgemeinschaft aus neun Erwachsenen und einem Kind. Das Anwesen erstreckt sich über 220 Hektar Grün- und Ackerland. Neben Milchkühen leben ungarische Zackelschafe, Schweine, Hühner, Gänse und Katzen dort. Chris ist 31 Jahre alt und wohnt in einem eigenen Haus auf dem Anwesen.

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Christian ist 31 Jahre alt und bewirtschaftet in Unterfranken zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald. Der Bio-Bauer hält acht Rinder und ist naturverbunden. Nach über zwei Jahren als Single sucht er nun nach der großen Liebe und wünscht sich eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen möchte.

Daniel führt seinen Hof in der Oberpfalz bereits in fünfter Generation. Er bewirtschaftet 100 Hektar Ackerfläche, auf der Gerste, Weizen und Klee angebaut werden. Vier Fischweiher können bis zu 3000 Karpfen beherbergen. Der 31-Jährige fährt gerne Motorrad und Rennkart, spielt in einer Band Fichtenhorn und sucht nach einer neuen Liebe.

Hubertus aus Baden-Württemberg

Hubertus lebt mit seiner Tochter auf seinem Hof im Breisgau am Oberrhein in Baden-Württemberg. Neben dem Anbau von Weizen, Hafer und Mais betreibt er eine Pferdepension und eine Reitschule. Er kümmert sich um sein eigenes Pferd sowie 20 Pensionspferde und seine Dackelhündin. Hubertus sucht ebenfalls nach einer Partnerin, die sein Leben und seinen Hof bereichern kann.