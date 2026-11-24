Das hat bei der Wimpernstylistin nicht mehr in den Koffer gepasst.

Bei „Bauer sucht Frau“ startet Hofdame Joan ihren ersten richtigen Tag bei Rinderhalter Thomas und schnell wird klar: Hier prallen zwei Welten aufeinander! Während Joan von ausgiebigen Sauna-Tagen, Skincare und Massagen schwärmt, hält Thomas von einer Sache so gar nichts: blankziehen!

Und dann entdeckt der Landwirt auch noch ein kleines Problem in Joans Koffer, wie es im Video zu sehen gibt. Joan erzählt Thomas begeistert von ihrer großen Sauna-Leidenschaft. Mindestens einmal pro Woche gönnt sich die Wimpernstylistin das volle Wellness-Programm.

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„Wenn ich in die Sauna gehe, bin ich auch den ganzen Tag da“, schwärmt sie. Augencreme, Haarmasken, Aufgüsse, gutes Essen, Skincare, Massage: Für Joan ist so ein Sauna-Tag offenbar fast schon ein kleines Beauty-Festival. Thomas kann da nicht ganz mithalten. Er war in seinem Leben erst „zwei oder drei Mal“ in der Sauna und dann auch noch angezogen.

Denn Nacktsauna? Eher nichts für den Bauern! Seine Begründung sorgt für einen echten Hofwochen-Kracher: „Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, wo so scharf drauf ist, sein Ding überall raushängen zu lassen. Also.

Das muss nicht sein.

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“Joan lässt sich davon allerdings nicht abschrecken und versucht weiter, ihrem Bauern das Wellness-Leben schmackhaft zu machen. Thomas zeigt sich zumindest neugierig: „Wenn, dann müsste ich dich ja mal mitnehmen, damit ich das mal erlebe.

“ Na, das klingt doch fast schon nach einem ganz besonderen Date! „Bauer sucht Frau“ läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die jeweils kommende Folge gibt es vorab auf RTL+ zu sehen.

„Überhaupt nichts gemeinsam“ und trotzdem stimmt die Chemie Dass Thomas und Joan in ziemlich unterschiedlichen Welten unterwegs sind, ist inzwischen kaum noch zu übersehen. Und auch der Rinderhalter selbst macht sich da nichts vor.

„Gemeinsamkeiten haben wir nicht viele. Rein vom Leben her haben wir eigentlich überhaupt nichts gemeinsam“, stellt er fest. Autsch! Doch dann kommt das große Aber.

„Vom Humor haben wir viele Gemeinsamkeiten. Wir unterhalten uns und es harmoniert. Und das ist das, was da passt.

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“ Unterschiedlicher Alltag hin oder her: Zumindest beim gemeinsamen Lachen scheinen Bauer und Hofdame auf einer Wellenlänge zu liegen. Und vielleicht kann Joan Thomas ja tatsächlich noch für ihren Beauty-Lifestyle begeistern. Sie ist jedenfalls überzeugt: „Es gibt keinen Menschen, der das nicht leben kann.

“ Ob Thomas nach der Hofwoche plötzlich mit Haarmaske beim Sauna-Aufguss sitzt? Abwarten! Joan hat ein Problem: „Keine Arbeitsklamotten dabei“ Doch bevor es für Thomas Richtung Wellness-Tempel geht, soll Joan erst einmal richtiges Hofleben kennenlernen. Und genau da wartet schon das nächste Problem.

Thomas schaut sich das Outfit seiner Hofdame an und fragt vorsichtig:Schließlich wartet auf Joan kein Beauty-Treatment, sondern Arbeit auf dem Bauernhof. Ihre Antwort dürfte Thomas kurz schlucken lassen: „Tatsächlich habe ich keine Arbeitsklamotten dabei.

“ Hoppla! Für die Hofwoche ausgerechnet die Hofklamotten vergessen? Joan hat dafür eine ziemlich einfache Erklärung: „Hat einfach nicht mehr in den Koffer gepasst.

“ Zum Glück ist Thomas vorbereitet und bietet sofort seine Hilfe an: „Da kann ich dir was geben. Aber du brauchst auf jeden Fall was.

“ Damit dürfte zumindest die Kleiderkrise gelöst sein. Und wer weiß: Vielleicht macht Joan im geliehenen Hof-Outfit am Ende eine genauso gute Figur wie mit Turban und Beauty-Gepäck.