Hat sie neben Jesus überhaupt eine Chance?

Sein Glaube bestimmt sein Leben, Sex vor der Ehe kommt für ihn nicht infrage und auch sein ungewöhnlicher Müsli-Brei sorgt während der Hofwoche für Gesprächsstoff.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Stefan macht aus seinen Überzeugungen kein Geheimnis. Doch Hofdame Sandra beschäftigt vor allem eine Frage: Ist im Leben des Schafhalters überhaupt noch Platz für eine Frau? Sie nimmt Stefan zur Seite und spricht Klartext, wie im Video zu sehen ist. Zahlreiche Kreuze, Gedenkstätten und ein eigener Altar gehören für ihn ganz selbstverständlich dazu.

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Sein Schlafzimmer bezeichnet der Schafhalter sogar als sein „Klosterkämmerchen“. Für Sandra ist das zunächst gewöhnungsbedürftig.