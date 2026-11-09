Bauer sucht Frau 22: RTL startet Castingshow mit Inka Bause und neuen Kandidaten

RTL startet die Vorschau auf Staffel 22 von Bauer sucht Frau. Moderatorin Inka Bause führt durch die neuen Kandidaten wie Bernhard, Chris und Daniel. Alle Details zum Start am 25. Mai.

Die populäre Fernsehsendung Bauer sucht Frau startet in diesem Jahr in ihre 22. Staffel und blickt damit auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Inka Bause, die das Format seit vielen Jahren begleitet. Bevor die eigentlichen Liebesabenteuer der Singles im Herbst bei RTL ausgestrahlt werden, startet zunächst die intensive Liebessuche mit einer Vorschau-Show.

Am Montag, 25. Mai ab 19.05 Uhr schaltet das Fernsehen um, denn dann läuft bei RTL die Sendung Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern. In dieser Folge können sich die Zuschauer die potenziellen Kandidaten noch besser ansehen und kennenlernen, bevor die eigentliche Castingshow beginnt. Die Produktion zeigt die Landwirtschaftler und Landwirtinnen, die auf der Suche nach dem einen Menschen für das Leben sind.

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Kern der 22. Staffel und Casting-Start

Die Sendung Bauer sucht Frau setzt ihr Format fort, indem sie landwirtschaftliche Berufe mit persönlicher Partnersuche verbindet. Der Start der Vorschau am 25. Mai dient dazu, die Kandidaten vorab vorzustellen. Die eigentliche Staffel mit den Dating-Prozessen ist für den Herbst bei RTL geplant. Interessenten können sich direkt für die Bauern und Bäuerinnen bewerben, die in der neuen Runde dabei sein sollen.

Die Struktur der Produktion bleibt bewährt. Zuerst werden die Profile der Singles detailliert vorgestellt. Anschließend folgen die Begegnungen und Dates, die die emotionalen Höhen und Tiefen der Suche abbilden. Inka Bause führt durch diese Phasen und begleitet die Teilnehmer auf ihrem Weg zur partnerfindung. Die Ausstrahlung der Vorschau am 25. Mai ist der erste offizielle Auftakt für die Fans der Serie.

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Porträts der Kandidaten Bernhard und Chris

Bernhard ist ein Milchviehalter in der Oberpfalz, der seinen Haupterwerb auf einem großen Hof ausübt. Er bewirtschaftet 120 Hektar Ackerbau, verfügt über Wald und Forst sowie 3 Fischweiher, in denen er Karpfen und Störe züchtet. Sein Betrieb umfasst 80 Milchkühe, 90 Nachzucht, 6 Hühner und 5 Katzen. Hinzu kommen 2 Kaninchen. Bernhard ist 52 Jahre alt und lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen Eltern, die 77 und 79 Jahre alt sind, in einem Haus auf dem Hof. Die Milchviehkühe tragen Namen wie Susi, Fiona und Fanta. Er baut Winterweizen und Gerste an und wird von der ganzen Familie unterstützt. In seiner Freizeit arbeitet er an Möbeln und Deko-Elementen. Nach dem Tod seiner Partnerin vor knapp drei Jahren ist er bereit für einen Neuanfang. Er sucht eine humorvolle und natürliche Frau, die das Landleben schätzt.

Chris ist ein Landwirt in Niedersachsen, der auf einem Aussiedlerhof in einer Hofgemeinschaft lebt. Die Gemeinschaft besteht aus neun Erwachsenen und einem Kind. Jeder hat eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, aber die Landwirtschaft wird gemeinsam betrieben. Chris ist 1,84 Meter groß und lebt im alten Haupthaus. Er hat 220 Hektar Grün- und Ackerland. Sein Bio-Milchviehbetrieb umfasst 70 Milchkühe und 80 Nachzucht. Außerdem hält er 50 ungarische Zackelschafe, 2 Schweine, 20 Ferkel, 100 Hühner und 2 Gänse. Zudem gibt es Hofkatzen. Chris ist seit einem Jahr Single und genießt seine knappe Freizeit beim Treffen von Freunden, Schwimmen oder Feiern. Er wünscht sich eine Partnerin mit Löwencharakter, die offen, liebevoll und temperamentvoll ist.

Profile von Christian und Daniel in der Oberpfalz

Christian ist ein 30-jähriger Bio-Bauer in Unterfranken, der zwei Höfe bewirtschaftet. Er nutzt Acker- und Grünland sowie Wald. Der 1,87 Meter große Mann legt großen Wert auf Naturschutz und biologische Landwirtschaft, um seinen ökologischen Fußabdruck klein zu halten. Er ist sportlich aktiv und verbringt seine Freizeit mit Wandern, Mountainbikefahren und der Reparatur von Oldtimer-Traktoren. Seit über zwei Jahren ist er Single und sucht eine ehrliche, authentische Partnerin für eine Familie. Als Romantiker möchte er seine Zukunftsfreundin mit einer Übernachtung unter dem Sternenhimmel überraschen. Wertschätzung und Aufrichtigkeit sind ihm in einer Beziehung das Wichtigste.

Daniel ist ein Bio-Bauer in der Oberpfalz, der seinen Hof in der fünften Generation führt. Das Anwesen ist seit 1870 im Familienbesitz. Er wohnt in einer Wohnung über der alten Brauerei auf dem Hof, während seine Eltern und Oma in separaten Gebäuden leben. Daniel bewirtschaftet 100 Hektar Ackerfläche, auf der er Gerste, Weizen und Klee anbaut. Außerdem betreibt er vier Fischweiher, die insgesamt 3.000 Karpfen fassen können. Der 1,80 Meter große Mann trainiert mehrmals pro Woche im Fitnessstudio, fährt Motorrad und Rennkart. Er ist seit zehn Jahren Single und wünscht sich eine natürliche und liebevolle Frau. Der Fokus liegt auf einer partnerschaftlichen Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

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Ausstrahlungsplan und Zuschauerinteraktion

Die Ausstrahlung der Vorschau Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern erfolgt am 25. Mai um 19.05 Uhr bei RTL. Diese Sendung ist der direkte Vorgänger der Herbststaffel. Die Kandidaten Bernhard, Chris, Christian und Daniel werden in diesem Rahmen vorgestellt. Das Format bleibt ein fester Bestandteil des Programms von Inka Bause. Die Show richtet sich an Zuschauer, die Interesse an ländlichen Lebensweisen und Beziehungsdynamiken haben. Die detaillierten Profile geben einen tiefen Einblick in das alltägliche Leben der Landwirtschaftler.

Die Produktion setzt auf die Darstellung echter Berufe und persönlicher Geschichten. Die Vielfalt der Höfe reicht von großen Milchviehbetrieben in der Oberpfalz über Hofgemeinschaften in Niedersachsen bis hin zu Bio-Betrieben in Unterfranken. Die Unterschiede in der Betriebsgröße und der Tierhaltung werden deutlich. Die Kandidaten haben unterschiedliche Wünsche an ihre zukünftigen Partnerinnen. Einige suchen humorvolle Frauen, andere legen Wert auf Temperament oder Romantik. Inka Bause moderiert diese Vielfalt mit ihrer bekannten Art.