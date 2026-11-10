Bauer sucht Frau: 22. Staffel startet mit neuen Landwirten bei RTL

Bei RTL beginnt die 22. Staffel von Bauer sucht Frau mit Moderatorin Inka Bause. Am Montag, 25. Mai, stellt die Sendung die neuen Bauern vor.

Die Kuppelshow Bauer sucht Frau geht in diesem Jahr in die 22. Staffel, erneut moderiert von Inka Bause. Bevor die Liebes-Abenteuer der Singles im Herbst bei RTL zu sehen sind, beginnt die Suche nach dem Partner fürs Leben bereits jetzt mit den neuen Landwirten.

RTL stellt alle Landwirte und Landwirtinnen vor, die auf den einen Menschen fürs Leben hoffen. Interessierte können sich laut RTL direkt für die Teilnahme als Bauer oder Bäuerin bewerben. Den ersten ausführlichen Einblick in die Kandidaten gibt die Sendung Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern am Montag, 25. Mai, ab 19.05 Uhr.

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Die neuen Bauern aus Bayern und Niedersachsen im Überblick

Die vorgestellten Kandidaten stammen aus der Oberpfalz, aus Unterfranken und aus Niedersachsen. Sie führen Milchvieh-, Acker- und Fischzuchtbetriebe, Bio-Höfe oder Hofgemeinschaften und haben ganz unterschiedliche Lebenswege hinter sich.

Bernhard lebt mit seinen vier Kindern im Alter von 13, 13, 16 und 18 Jahren sowie seinen Eltern, 77 und 79 Jahre alt, in einem Haus auf einem großen Hof in der Oberpfalz. Als Haupterwerb führt er einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen, die alle einen Namen tragen, darunter Susi, Fiona und Fanta.

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Daniel lebt und arbeitet ebenfalls in der Oberpfalz auf einem Bio-Hof, der seit 1870 im Familienbesitz ist. Er hat den Betrieb in der 5. Generation übernommen und bewirtschaftet 100 Hektar Ackerfläche, auf der Gerste, Weizen und Klee angebaut werden. Zudem hat er vier Fischweiher, die mit insgesamt 3.000 Karpfen besetzt sein können.

Chris lebt auf einem Aussiedlerhof in Niedersachsen in einer Hofgemeinschaft mit neun Erwachsenen und einem Kind. Die Landwirtschaft betreiben alle gemeinsam, doch jeder hat eine eigene Wohnung beziehungsweise ein eigenes Haus. Der 1,84 Meter große Landwirt wohnt im alten Haupthaus auf dem Hof.

Christian bewirtschaftet als Bio-Bauer zwei Höfe in Unterfranken mit Acker- und Grünland sowie Wald. Der 30-Jährige ist 1,87 Meter groß und legt besonders großen Wert auf Naturschutz und einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck.

Wünsche und Lebensgeschichten der Kandidaten

Die Kandidaten wünschen sich vor allem Respekt, Nähe und eine Partnerin, die das Landleben schätzt. Jeder von ihnen beschreibt, welche Eigenschaften ihm in einer Beziehung besonders wichtig sind.

Bernhard ist nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren bereit für einen Neuanfang. Er wünscht sich eine humorvolle, natürliche Frau, die das Landleben schätzt und mit ihm gemeinsam in eine neue Zukunft blickt. Ihm ist gegenseitiger Respekt besonders wichtig, ebenso das Gefühl, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Neben der Arbeit im Stall und auf dem Feld baut er in seiner Freizeit Möbel, Deko-Elemente und widmet sich Schreinerarbeiten.

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Chris ist seit einem Jahr Single und wünscht sich eine offene, liebevolle und verständnisvolle Partnerin mit Interesse am Hofleben. Ihm sind Nähe und der gemeinsame Austausch besonders wichtig. Er gibt an, dass die Frau temperamentvoll sein und ihm auch mal eine klare Ansage machen darf, ein Löwencharakter gefällt ihm. In seiner knappen Freizeit trifft er Freunde, geht schwimmen oder feiert.

Christian ist seit über zwei Jahren Single und bezeichnet sich selbst als Romantiker. Er sucht eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann. Wertschätzung und Aufrichtigkeit gelten für ihn als Basis einer guten Beziehung. Seine Freizeit verbringt er am liebsten draußen beim Wandern, Mountainbikefahren oder beim Schrauben an seinen Oldtimer-Traktoren.

Daniel ist seit zehn Jahren Single und wünscht sich eine natürliche, liebevolle Frau. In seiner Freizeit trainiert der 1,80 Meter große Landwirt mehrmals in der Woche im Fitnessstudio und fährt Motorrad und Rennkart.

Ausstrahlung bei RTL und die nächsten Schritte

Die neuen Bauern laufen am Montag, 25. Mai, ab 19.05 Uhr bei RTL, die 22. Staffel von Bauer sucht Frau folgt im Herbst. Der Sender nutzt die Sendung, damit Zuschauer die Kandidaten vorab besser kennenlernen können.

Für Interessierte, die selbst an der Show teilnehmen möchten, verweist RTL auf die Bewerbungsmöglichkeit für Bauern und Bäuerinnen. Wer sich bewirbt, kann damit Teil einer Sendung werden, in der Landwirte und ihre Lebensumstände im Mittelpunkt stehen.