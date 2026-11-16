In der aktuellen Folge von Bauer sucht Frau erfährt Andi, dass er mit keiner der beiden Bewerberinnen passt. Er bricht die Hofwoche sofort ab und enttäuscht Johanna sowie Chiara schwer.

Die Vorfreude auf die Hofwochen in der Reality-Show "Bauer sucht Frau" schlägt bei einigen Kandidaten bald in Enttäuschung um. Nachdem die ersten Scheunenfeste bereits zahlreiche dramatische Wendungen erlebt haben, beginnen nun die eigentlichen Begegnungen auf den Höfen. Doch nicht alle Paare finden den erhofften Match, was zu einer unerwarteten Situation führt. Die Folge ist ein Schock für die Teilnehmerinnen und eine klare Zäsur in der laufenden Staffel.

Hubertus wählt nur eine Bewerberin aus

Hubertus, der sich im letzten Schritt des Scheunenfestes für sechs Frauen entschieden hatte, steht nun vor einer schweren Aufgabe. Er lud sowohl Heidrun als auch Ulrike zu sich auf seinen Hof ein, um die Zeit dort gemeinsam zu verbringen. Kurz bevor die Hofwoche offiziell beginnen konnte, erhielt er jedoch eine überraschende Videobotschaft. In dieser teilt ihm Heidrun mit, dass sie die Verbindung zu ihm nicht fortsetzen möchte.

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Die 67-jährige Enttäuschung ist Hubertus deutlich anzusehen. Er kann den Schritt von Heidrun nachvollziehen, da Gefühle nicht erzwungen werden können. Somit bleibt ihm am Ende nur noch Ulrike übrig, die nun die Hofwoche ohne direkte Konkurrentin mit ihm verbringen wird. Diese Entwicklung zeigt, wie schnell sich die Dynamik in der Show verändern kann.

Andi beendet Beziehung mit Johanna und Chiara sofort

Ganz anders verläuft der Start der Hofwoche für Andi. Er hat sich die Zeit seit dem Scheunenfest genutzt, um intensiv über seine Wahl nachzudenken. Der Mutterkuhhalter ist dabei zu einem drastischen Entschluss gekommen, der die beiden Bewerberinnen Johanna und Chiara völlig überrascht. Als er sie abholt, ist die Stimmung bereits angespannt, was Johanna in einem Einzelinterview als komisch und wenig reibungslos beschreibt.

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Andi führt die beiden Frauen nicht wie üblich direkt zu den Zimmern, sondern zunächst auf die Weide. Dort offenbart er, dass er lange überlegt hat, da das Thema ihm den Schlaf geraubt hat. Sein ehrliches Geständnis lautet, dass es mit keiner der beiden Frauen für ihn passt. Um ihnen keine falschen Hoffnungen zu machen, will er die Hofwoche gar nicht erst antreten lassen und schickt sie beide direkt wieder nach Hause.

Schock für die Bewerberinnen und Vorwürfe

Die Nachricht trifft Johanna und Chiara völlig unvorbereitet und sprachlos. Chiara äußert in ihrem Interview deutlich ihre Frustration über die Situation. Für sie wirkt das Vorgehen unehrlich, da es ihr lieber gewesen wäre, früher darüber informiert zu werden. Sie empfindet die schnelle Abfuhr als verletzend und ungerecht, besonders da die Frauen die Reise mit hoher Erwartungshaltung angetreten haben.

Andi erklärt in einem Einzelinterview, dass er die Entscheidung auf dem Scheunenfest noch nicht treffen konnte. Erst die Ruhe in der Nacht habe ihm geholfen, seine Eindrücke zu sortieren. Er weiß, dass seine Ehrlichkeit die Frauen verletzt hat, aber für ihn ist es ein Stein vom Herzen gefallen. Für ihn ist die Reise in der Show damit vorzeitig beendet, während andere Kandidaten wie Tobias ihre Abenteuer erst beginnen.