In Folge 6 von Bauer sucht Frau steht Chris vor einer schweren Entscheidung. Er schickt seine Favoritin Lea heim und wählt Melissa. Die Folgen sind dramatisch.

Die erste Auswertung der Hofwoche in der Fernsehsendung Bauer sucht Frau führt bereits zu erheblichen emotionalen Konsequenzen für die Teilnehmer. Der 31-jährige Bauer Chris muss nach den ersten Verabredungen feststellen, dass er keine Zeit hat, beide Bewerberinnen zu behalten. Er hat Lea und Melissa nach dem Scheunenfest auf seinen Hof eingeladen, doch nun gilt es, eine klare Wahl zu treffen. Nur eine von beiden darf in der Sendung bleiben.

Challenges bei der Partnerwahl von Chris

Chris steht vor der schwierigen Aufgabe, eine der beiden Frauen nach Hause zu schicken, nachdem er in den ersten Tagen intensive Dates mit beiden absolviert hatte. Die Situation ist für den 31-Jährigen besonders belastend, da er beide Frauen als wundervoll einschätzt und ihm die Entscheidung offensichtlich schwerfällt. Er begründet sein Vorgehen damit, dass er auf sein Herz und seine Gefühle gehört hat. Vor der eigentlichen Aussprache hatten sich beide Frauen bereits Gedanken über den Ausgang gemacht und Annahmen getroffen, die sich jedoch nicht bestätigt haben.

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Kontrastierende Erwartungen der Bewerberinnen

Während Lea voller Zuversicht in die Entscheidung geht, da Chris ihr zu Beginn der Hofwoche signalisiert hatte, dass sie seine Favoritin ist, geht Melissa von einer schwächeren Position aus. Melissa, die eher zurückhaltend auftritt, glaubt, gegen Lea verloren zu haben. Lea hingegen war sich aufgrund der früheren Signalisierung des Bauern sicher, die Wahl zu gewinnen. Dieser Gegensatz in den Erwartungen führte dazu, dass beide unterschiedliche emotionale Voraussetzungen in das entscheidende Gespräch am Hof mitbrachten, was die Spannung weiter steigerte.

Dramatisches Ende für Lea und Chris

Die eigentliche Verkündung der Entscheidung verlief alles andere als reibungslos. Chris wandte sich schließlich an Lea und teilte ihr mit, dass der Funke zwischen ihnen einfach nicht übergesprungen sei. Lea, die zuvor noch als Favoritin galt, war von dieser Abfuhr völlig überrascht und schockiert. Sie verließ die Situation verletzt und machte in einem Einzelinterview deutlich, dass sie sich von Chris veräppelt fühlte. Für sie war nicht nachvollziehbar, warum das Bild, das Chris vorher von ihr hatte, sich so plötzlich gewandelt hatte. Ihre Enttäuschung zeigte sich deutlich in ihrer Reaktion, als sie ihren Frust freiließ.

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Aufklärung und Vorwürfe wegen Widersprüchen

Nach der ersten Phase der Trennung bat Lea um ein letztes Gespräch mit Chris, um die widersprüchlichen Signale zu klären. Sie erinnerte ihn daran, dass er ihr vorgestern Abend noch versichert hatte, sie sei seine Favoritin, und fragt, warum die Entscheidung jetzt zugunsten von Melissa ausfiel. Chris räumte ein, dass er Lea tatsächlich kurz zuvor noch als Favoritin bezeichnet hatte, das Einzeldate mit Melissa jedoch seine Wahrnehmung geändert hatte. Für Lea war diese Erklärung ein schwerer Schlag, der sie in Tränen ausbrach. Sie bezog dabei auch ihre bisherigen Erfahrungen mit Männern ein, von denen sie Chris berichtet hatte, und hatte sich erhofft, besser behandelt zu werden.

Kritik an Charakter und Zukunftsaussichten

Die Auseinandersetzung endete mit harten Worten, da Lea Chris charakterliche Schwäche vorwarf, weil er ihre Gefühle nicht ernst genommen habe. Ohne versöhnliche Worte oder eine letzte Umarmung verließ Lea den Hof des 31-Jährigen. Chris sagte zwar, dass er die Wut und die Vorwürfe nachvollziehen könne, da er nicht mit ihren Gefühlen spielen wollte, doch die Situation war für ihn ebenfalls sehr hart. Melissa hingegen feiert ihren Sieg und ist überglücklich, dass sie sich gegen ihre Konkurrentin durchgesetzt hat. Nun bleibt die Frage, ob die restliche Hofwoche mit Melissa ein glücklicheres Ende nehmen wird als der dramatische Start.