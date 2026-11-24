Bauer Chris (31) hat Lea (26) aus 'Bauer sucht Frau' enttäuschend entlassen. Trotz ihrer Favoritenrolin bleibt nur die Konkurrentin Melissa (27) im Rennen um sein Herz.

Bei der RTL -Show "Bauer sucht Frau" gab es am Dienstagabend eine massive Enttäuschung für die Kandidatin Lea (26). Der niedersächsische Bauer Chris (31) hat sich trotz ihres Status als klare Favoritin gegen sie entschieden und sie vom Hof entlassen. Stattdessen darf die Mitbewerberin Melissa (27) aus Cloppenburg die weitere Hofwoche auf dem Anwesen im Landkreis Hildesheim fortführen.

Schockierende Abwahl der Favoritin Lea (26)

Chris (31) hatte Lea (26) zuvor öffentlich geschwärmt und ihr volles Vertrauen geschenkt. Bereits beim Scheunenfest hatte der 31-Jährige seine Hoffnung geäußert, dass Lea die Frau seines Lebens sein könnte. Er versicherte ihr sogar direkt, dass er sie heute Abend finden wolle. Genau diese Zuversicht macht die nun folgende Abwahl so schmerzhaft für die 26-Jährige, die von ihren Gefühlen und der Situation völlig überrascht wurde.

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Lea (26) fühlte sich von dem TV-Landwirt fundamental im Stich gelassen. Sie wirft ihm vor, ihr falsche Hoffnungen gemacht und sie bewusst manipuliert zu haben. In einem emotionalen Interview nach der Entlassung bezeichnete die Kandidatin sein Verhalten als charakterlich schwach und fühlte sich von ihm veräppelt. Für sie ergibt die Situation keinen Sinn, da die Nachricht erst im letzten Moment kam.

Chris (31) vertraut dem Kribbeln bei Melissa (27)

Der entscheidende Faktor für die Kehrtwende war die Konkurrenz durch Melissa (27). Während Lea (26) äußerlich beeindruckte, entwickelte sich eine andere Dynamik hinter den Kulissen. Chris (31) gab zu, dass sich Melissa in seine Herzen flirten konnte, während die Beziehung zu Lea eher oberflächlich blieb. Er betonte, dass er auf sein Herz gehört habe, wo das Kribbeln fehlte.

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Der Bauer erklärte in einem Interview, dass er zwar von der Art, wie Lea ihn umgarnte, beeindruckt war, aber die echte chemische Verbindung bei Melissa lag. Das magische Gefühl, das er sich für seine Lebenspartnerin erhofft hatte, wurde bei der Konkurrentin gespürt. Diese klare Präferenz führte dazu, dass er Lea (26) trotz ihrer guten Leistungen gehen lassen musste.

Emotionale Konfrontation und Tränen

Die Nachricht, ausgemustert zu werden, traf Lea (26) hart. Als Chris (31) ihr mitteilte, dass er auf sein Herz gehört habe und der Funke nicht übergesprungen sei, brach sie in Tränen aus. Sie reagierte empört auf die späte Aufklärung, da sie erst kurz zuvor noch als Favoritin behandelt worden war. Die Schere zwischen ihren Erwartungen und der Realität war zu groß.

Chris (31) versuchte, das Gespräch sachlich zu halten, gab zu, dass es ihm nicht leichtfiel, Lea (26) ihre Absage zu überbringen. Er beteuerte wiederholt, dass es nicht seine Absicht war, mit ihren Gefühlen zu spielen. Dennoch verließ die 26-Jährige den Hof enttäuscht und verletzt, da sie sein Verhalten als unfair und manipulierend einstufte.

Melissa (27) setzt die Hofwoche fort

Nach der Abwahl von Lea (26) bleibt Melissa (27) die einzige verbliebene Kandidatin auf dem Hof des 31-Jährigen. Die Kandidatin aus Cloppenburg profitiert direkt von den Unsicherheiten des Bauern und seinem fehlenden chemischen Funken zu seiner vermeintlichen Traumpartnerin. Die Showfahrt geht damit in einer neuen Dynamik weiter, da sich Chris (31) nun voll und ganz auf Melissa (27) konzentrieren muss.

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Die Situation verdeutlicht die hohe emotionale Belastung bei "Bauer sucht Frau". Kandidatinnen wie Lea (26) investieren viel Zeit und Gefühl, nur um am Ende aufgrund subtiler Signale entlassen zu werden. Für Melissa (27) bedeutet dies nun die Chance, sich weiter zu beweisen, während Chris (31) die Konsequenzen seiner Entscheidung trägt und sich auf die verbleibende Bewerberin einstellt.