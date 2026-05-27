Bauer sucht Frau: Die neuen Kandidaten für die 22. Staffel

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" startet bald - und zwar mit einer neuen Funktion von Google. Die "Bevorzugten Quellen" ermöglichen es den Nutzern, ihre bevorzugten Quellen in der Google-Suche festzuleggen. Wir stellen euch die Kandidaten für die neue Staffel vor.

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" startet bald - und zwar mit einer neuen Funktion von Google . Die "Bevorzugten Quellen" ermöglichen es den Nutzern, ihre bevorzugten Quellen in der Google -Suche festzuleggen.

Wir stellen euch die Kandidaten für die neue Staffel vor. Einer von ihnen ist Bernhard, ein 52-jähriger Milchviehalter aus der Oberpfalz. Er lebt mit seiner Familie auf einem großen Hof und hält 80 Milchkühe. Bernhard ist nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin bereit für einen Neuanfang und sucht eine humorvolle, natürliche Frau, die das Landleben schätzt.

Er wünscht sich eine Frau, die das Gefühl, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, wichtig ist. Ein weiterer Kandidat ist Chris, ein 30-jähriger Bio-Bauer aus Unterfranken. Er bewirtschaftet zwei Höfe mit Acker- und Grünland sowie Wald und legt besonders viel Wert auf den Naturschutz und das Thema Bio. Chris ist sehr naturverbunden, sportlich aktiv und verbringt seine freie Zeit am liebsten draußen beim Wandern oder beim Schrauben an seinen Oldtimer-Traktoren.

Er wünscht sich eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann. Wertschätzung und Aufrichtigkeit sind für ihn die Basis einer guten Beziehung





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