Bauer sucht Frau: Die neuen Landwirte und Landwirtinnen

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde - und wir zeigen euch die neuen Landwirte und Landwirtinnen, die auf einen Partner fürs Leben hoffen.

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde - und wir zeigen euch die neuen Landwirte und Landwirtinnen , die auf einen Partner fürs Leben hoffen.

Ihr könnt euch für die Bauern und Bäuerinnen bewerben, bevor die Liebesabenteuer der Singles im Herbst bei RTL zu sehen sind. Am Montag, 25. Mai, ab 19.05 Uhr läuft bei RTL "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern", bei dem ihr die Kandidaten noch besser kennenlernen könnt. Google hat eine neue Funktion am Start, die sogenannten "Bevorzugten Quellen", mit denen ihr selbst festlegen könnt, welche Inhalte euch häufiger angezeigt werden.

Wenn ihr uns als Favorit markiert, bekommt ihr künftig die wichtigsten Geschichten und Nachrichten für euer Leben, aktuelle News, exklusive VIP-Geschichten aus der Welt eurer Lieblingspromis und RTL-Stars sowie alles rund um Shows, Realitys und Serien. Einige der neuen Landwirte und Landwirtinnen, die auf einen Partner fürs Leben hoffen, sind Bernhard, der auf einem großen Hof in der Oberpfalz lebt und 80 Milchkühe hält, oder Chris, der auf einem Aussiedlerhof in Niedersachsen lebt und mit seiner Familie die Landwirtschaft betreibt.

Beide wünschen sich eine Partnerin, die Interesse am Hofleben hat und offen, liebevoll und verständnisvoll ist. Weitere neue Landwirte und Landwirtinnen sind Christian, der zwei Höfe in Unterfranken bewirtschaftet und sehr naturverbunden ist, und Christian, der in der Nordpfalz einen Ackerbaubetrieb betreibt und sehr sportlich ist. Alle hoffen auf eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der sie eine Familie gründen können





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