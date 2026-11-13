Bauer sucht Frau: Drama um Hubertus und Andi vor Start der Hofwoche

Schockierende Entwicklungen bei Bauer sucht Frau: Hubertus und Andi schenken den Hofwochen aus. Die Bauern trennen sich von ihren Kandidatinnen noch vor dem Start der Episode.

Die erwartungsfrohe Atmosphäre bei der Fernsehsendung Bauer sucht Frau ist durch zwei unerwartete Entscheidungen der Bauern erheblich getrübt worden. Noch bevor die eigentliche Hofwoche für die verbleibenden Kandidatinnen beginnen kann, verteilen Hubertus Auringer und Andi Körbe. Beide Landwirte entscheiden sich kurzfristig dazu, die Frauen nicht auf ihre Höfe einzuladen, was bei den Teilnehmern auf große Enttäuschung stößt und die Spannung für die neue Episode erheblich steigert.

Hubertus wählt nur noch Ulrike

Hubertus Auringer hatte vor dem Scheunenfest insgesamt sechs Frauen zu sich eingeladen, was die Auswahl enorm erschwerte. Er lud schließlich die Kandidatinnen Heidrun und Ulrike auf seinen Hof ein. Bei der Ankunft von Hubertus erhält dieser jedoch eine überraschende Videobotschaft. Heidrun teilt ihm mit, dass sie die Verbindung zwischen ihnen beendet hat. Die Enttäuschung des 67-Jährigen ist deutlich sichtbar, doch er akzeptiert diesen Schritt. Ulrike darf die Hofwoche nun ohne diese Konkurrentin antreten.

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Andi enttäuscht zwei Kandidatinnen

Ähnliche Schwierigkeiten hat der Mutterkuhhalter Andi, der sich nach intensiver Reflexion gegen beide mitgebrachten Frauen entschieden hat. Als Andi Johanna und Chiara zur Begrüßung trifft, wirkt die Stimmung angespannt. Johanna gibt in einem Einzelinterview zu, dass sie sich mehr von der Begrüßung erwartet hätte und das Verhalten ihres Gastgebers komisch fand. Das ungute Gefühl verstärkte sich, als Andi die Frauen nicht wie üblich zunächst auf den Hof führte, sondern direkt zu den Weiden.

Keine Hoffnungen durch unehrliches Verhalten

Andi bringt schließlich die Entscheidung, die ihm seit dem Scheunenfest den Schlaf raubte, zur Sprache. Er erklärt, dass er für sich festgestellt hat, dass es mit keiner der beiden Frauen passt. Um unnötige Hoffnungen zu wecken, entscheidet er sich, die Hofwoche für beide abzusagen. Diese direkte und schnelle Entscheidung schockiert Johanna und Chiara vollständig. Sie werden als erste Maßnahme wieder nach Hause geschickt, ohne die Hofwoche überhaupt begonnen zu haben.

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Reaktionen der Betroffenen auf die Absagen

Chiara äußert in einem Interview ihre Frustration offen, da sie die Entscheidung als unehrlich empfindet. Sie wünscht sich, dass solche Dinge früher kommuniziert würden. Andi räumt ein, dass er diese Entscheidung erst nach der Ruhe des Scheunenfestes treffen konnte. Er ist sich bewusst, dass seine Vorgehensweise die Frauen verletzt. Für ihn ist es jedoch ein Stein, der von seinem Herzen fällt, da er mit 100-prozentiger Ehrlichkeit kommunizieren wollte, anstatt die Situation weiter hinauszuzögern.

Weitere Abenteuer auf den Höfen

Während die Reise für Hubertus und seine verbleibende Kandidatin sowie für Andi vorzeitig endet, geht das Abenteuer für andere Teilnehmer weiter. Der selbsternannte Gentleman-Farmer Tobias startet beispielsweise erst jetzt seine Suche nach der Liebe. Die Zuschauer können die Entwicklungen der verbleibenden Paare montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL verfolgen. Vorab sind die Folgen auch auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar, wo das Drama der Trennungen und die Chancen der Verbleibenden weiterverfolgt werden können.