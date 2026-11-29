Wenn die Kameras ausgehen: Hofdame Hannah verrät überraschende Details zum Kennenlernen bei 'Bauer sucht Frau'.

ab? Hofdame Hannah lüftet einige Geheimnisse rund um die Dreharbeiten. Die Versicherungskauffrau aus Hamburg, die von Biobauer Daniel ausgewählt worden war, beantwortete dabei unter anderem die Frage, wie echt die Kuppelshow tatsächlich ist.

Ihre Antwort ist eindeutig: Ein Drehbuch gebe es für die Kandidaten nicht, und auch bestimmte Sätze würden ihnen nicht in den Mund gelegt.

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" sei alles inszeniert oder die Kandidaten seien lediglich auf Bekanntheit aus: "Nein, es wird nichts vorgegeben oder geskriptet", stellte sie aufAuch worum es in dem Format wirklich geht, erklärte sie: "Es geht darum, dass sich Menschen ganz authentisch kennenlernen und im besten Fall verlieben. " Zwar stelle die Produktion einzelne Fragen, auf die Antworten nehme sie laut Hannah aber keinen Einfluss:Besonders gern denkt sie an die Stunden abseits des Scheinwerferlichts zurück: "Auch außerhalb der Drehzeiten hatten wir die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen", berichtet Hannah.