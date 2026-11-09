Bauer sucht Frau: Hubertus wirbt um sechs Bewerberinnen in Staffel 22

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau startete mit einem Überraschungsmoment: Hubertus aus dem Breisgau buhlt um sechs Frauen. Hintergrund zu den Kandidatinnen.

Die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau feierte am Montagabend den Start der 22. Staffel mit einer besonderen Konstellation auf dem legendären Scheunenfest. Für den 67-jährigen Bewerber Hubertus aus dem Breisgau war dies eine historische Herausforderung, da sich gleich sechs Frauen um seine Gunst bewarben. Dieser Rekord an Kandidatinnen für einen einzelnen Mann ist in der Historie der RTL -Show bisher einzigartig.

Überraschung bei den ersten Bewerberinnen

Zunächst stiegen die Filialleiterin Sabine und die Sicherheitsfachkraft Gabriele, beide 60 Jahre alt, in die Auseinandersetzung um das Herz des Pferdepensionsbetreibers ein. Die beiden Frauen ahnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche massive Konkurrenz ihnen noch bevorstehen würde. Ihre Überraschung war daher umso größer, als die Ex-Berufssoldatin Iris hinzukam und mit den Worten ankündigte, dass sie für den Bewerber namens Hubi da sei.

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Qual der Wahl für den Einzelhofbetreiber

Hubertus leitet seinen Hof im Breisgau seit rund 30 Jahren allein und bewirtschaftet dabei 90 Hektar Land. Neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit betreibt er eine Pferdepension mit 20 Pferden. Seit drei Jahren ist der passionierte Landwirt Single und hat sich nun auf die Suche nach einer Partnerin gemacht. Seine Situation auf dem Hof ist geprägt von der täglichen Arbeit und der Sorge um seine Tiere, insbesondere seine Dackeldame Inka, die während der Dating-Phase an seiner Seite bleibt.

Reaktion der Kandidatinnen auf die Konkurrenz

Sabine fiel angesichts der hohen Anzahl an Konkurrentinnen fast aus allen Wolken und erklärte, von der Situation sprachlos und überwältigt zu sein. Katrin, 59 Jahre alt, machte sich hingegen wenig Hoffnungen auf einen Sieg und bezifferte ihre Chancen als sehr gering, indem sie die Verhältnisse eins zu sechs oder sechs zu eins nannte. Die übrigen Bewerberinnen sind Gabriele, 60, Iris, 55, Heidrun, 64, und Ulrike, 58. Alle sechs Frauen wollen das Herz des Bauers erobern.

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Ungeplante Momente während der Dates

Während der anschließenden Einzelgespräche lief nicht immer alles nach Plan. Hubertus erzählte den Frauen ausführlich von seiner Pferdepension im Breisgau, doch es kam zu kleinen Pannen. Während eines Datings mit Katrin klingelte sein Handy, was er einfach beantwortete, ein Fehler im Protocol der Show. Zudem provozierte die Erwähnung von Katrins selbstgebackenem vegetarischem Zwiebelkuchen ein missbilligendes Zeichen des Bauern, der leidenschaftlich gern Fleisch und Wildgerichte isst.

Weiterer Verlauf der Show

Hubertus hatte die Qual der Wahl und befürchtete bereits vor den Entscheidungen Schwierigkeiten bei der Auswahl der richtigen Frau. Welche der sechs Kandidatinnen er am Ende auf seinen Hof einlädt, bleibt den Zuschauern der 22. Staffel von Bauer sucht Frau für die nächste Ausgabe vorbehalten. Die weiteren Entwicklungen der Beziehungsdynamik zwischen Hubertus und den sechs Bewerberinnen werden in der folgenden Sendung gezeigt.