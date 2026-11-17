In der 19. Staffel von Bauer sucht Frau sorgte Siegfrieds rüpelhafter Umgang mit Hofdame Simone für Eklat. Moderatorin Inka Bause griff scharf ein.

In der neunzehnten Staffel der Sendung Bauer sucht Frau geriet der Bullenzüchter Siegfried wiederholt in die Kritik, wobei sein Verhalten insbesondere im Umgang mit der Hofdame Simone zu heftigen Diskussionen führte. Der Landwirt, der für seine unkonventionellen Manieren bekannt ist, sorgte während der Dreharbeiten immer wieder für Unmut, als seine Essgewohnheiten und seine direkte Art nicht auf Gegenliebe stießen. Die zwischenmenschlichen Dynamiken auf dem Hof offenbarten deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung seiner Persönlichkeit zwischen den weiblichen Teilnehmern und der Moderation.

Rüpelhaftes Essverhalten führt zu ersten Konflikten

Schon in der Phase der Hofwoche fiel Siegfried durch sein lockeres und teilweise als unhöflich empfundenes Verhalten auf, wobei sein Umgang mit Lebensmitteln besonders kritisch betrachtet wurde. Beim Scheunenfest stopfte er sich Kuchen in den Mund und leckte sich dabei lautstark die Finger ab, ohne seine beiden Hofdamen Simone und Patricia in diesen Moment einzubeziehen. Während Patricia diese Vorfälle noch vergleichsweise gelassen hingenommen hatte, zeigte Simone sich bei dieser Gelegenheit irritiert, da sie sich von den Umgangsformen nicht respektiert fühlte.

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Ein weiterer entscheidender Konfliktpunkt ergab sich, als Simone morgens die Küche betrat und feststellen musste, dass Siegfried den Frühstückstisch lediglich für sich selbst und Patricia gedeckt hatte. Siegfried gab später zu Protokoll, Simone schlicht vergessen zu haben, da er selbst bereits von Hunger getrieben gewesen sei, was Simone als mangelndes Interesse interpretierte. Patricia hingegen bewertete die Situation entspannter und merkte an, dass Simone sich den Tisch im Notfall einfach selbst decken könne, was die unterschiedlichen Standpunkte innerhalb der Gruppe verdeutlichte.

Entscheidung des Bauern trotz Vorwürfen

Trotz der angespannten Atmosphäre und der vorangegangenen Reibereien fiel die finale Entscheidung des Landwirts auf Simone, da ihre direkte und selbstbewusste Art einen nachhaltigen Eindruck auf ihn machte. Patricia musste daraufhin den Hof verlassen, während sich die Beziehung zwischen Siegfried und Simone zunächst weiterentwickelte, wobei die anfängliche Verbindung trotz der turbulenten Anfangsphase als eng beschrieben wurde. Die scheinbare Romantik wurde jedoch durch später folgende Ereignisse getrübt, die eine andere Qualität der zwischenmenschlichen Bindung offenbarten.

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Während eines gemeinsamen Wellness-Ausflugs, der einen Restaurantbesuch beinhaltete, kam es erneut zu kontroversen Momenten, bei denen Siegfrieds Verhalten im Fokus stand. Beim Essen schmatzte er laut, leckte sich die Finger ab und kleckerte dabei, was Simone veranlasste, ihn direkt zur Rede zu stellen. In einem nachfolgenden Interview äußerte sie ihre Frustration über das Verhalten mit den Worten, dass sie ihn beim Essen wohl noch erziehen müsse, was die Diskrepanz zwischen ihren Erwartungen und der Realität aufzeigte.

Inka Bause greift scharf bei Wiedersehen ein

Den Höhepunkt der Kontroversen bildete das große Wiedersehen, bei dem Siegfried einen der unangenehmsten Momente der gesamten Staffel verantwortete, während seine Distanz auffallend wurde. Simone erklärte, dass ihre Gefühle nach der gemeinsamen Hofwoche weiterhin stark seien, warf Siegfried jedoch vor, sich nach den Dreharbeiten kaum noch gemeldet zu haben, obwohl er sie zuvor als Traumfrau bezeichnet und ihr Rosen geschenkt hatte.

Siegfried reagierte auf die Vorwürfe und die emotionale Konfrontation lediglich mit einem Schulterzucken, was die Moderatorin Inka Bause dazu veranlasste, die Kontrolle über die Situation zu verlieren und scharf zu reagieren. Vor laufenden Kameras platzte ihr der Kragen, und sie schimpfte deutlich in Richtung des Bauern mit dem Ausruf, da habe der Arsch Kirmes. Bause warf Siegfried vor, Simone falsche Hoffnungen gemacht zu haben, und kritisierte damit sein Verhalten als nicht respektvoll gegenüber der emotionalen Verletzlichkeit der Hofdame.