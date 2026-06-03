Bauer sucht Frau International 2026: Sendetermine, Stream und Wiederholungen zur 8. Staffel

Alle Informationen zur 8. Staffel von 'Bauer sucht Frau International' im Jahr 2026: Wann läuft die Sendung im TV? Wo kann man sie im Stream sehen? Gibt es Wiederholungen? Hier erfahren Sie alles.

Die beliebte Dating-Show 'Bauer sucht Frau International' geht 2026 in die achte Staffel. Das Konzept hebt die klassische Bauernhof-Romanze auf eine globale Ebene: Statt nur in Deutschland reisen die Kandidatinnen und Kandidaten zu Landwirtinnen und Landwirten in verschiedenen Ländern der Welt.

In der kommenden Staffel stehen unter anderem die deutschen Nachbarländer Österreich und Frankreich auf dem Programm, aber auch exotischere Ziele wie Costa Rica und Kanada. Hinzu kommen Schweden, Dänemark und Südtirol. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhoffen sich nicht nur die große Liebe, sondern auch ein Abenteuer in einer fremden Kultur. Die Sendung verspricht wieder romantische Momente, aber auch die Herausforderungen des Landlebens in fernen Regionen.

Die achte Staffel von 'Bauer sucht Frau International' startet im Mai 2026. Genauer gesagt: Am Montag, den 18. Mai 2026, wird die erste Folge im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Insgesamt sind acht Hauptfolgen geplant, die jeweils montags zur Primetime laufen.

In dieser Staffel suchen sechs Männer und zwei Frauen nach ihrer Traumpartnerin oder ihrem Traumpartner. Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren. Die Kandidaten müssen nicht nur mit dem Leben in der Landwirtschaft zurechtkommen, sondern auch ähnliche Hobbys und Interessen teilen. Vor der Hauptstaffel gibt es wie gewohnt eine Vorstellungsrunde, die bereits im Mai läuft.

Für alle, die die Sendung nicht live im Fernsehen verfolgen können, gibt es umfangreiche Streaming-Möglichkeiten. Alle Folgen von 'Bauer sucht Frau International' stehen in der RTL+-Mediathek zur Verfügung. Die erste Folge war bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung, also ab dem 11. Mai 2026, auf Abruf verfügbar.

Ab Folge 2 werden die Sendungen ebenfalls vorab online gestellt. Um den Streaming-Dienst nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Der Basispreis beträgt 5,99 Euro pro Monat (Stand: April 2026). Mit teureren Abo-Varianten erhalten Nutzer zusätzlich Zugriff auf das Live-TV-Programm von RTL sowie auf Live-Sportübertragungen.

Was Wiederholungen betrifft: Nach der Ausstrahlung im TV sind die einzelnen Folgen in der RTL+-Mediathek jederzeit abrufbar. Es gibt also keine festen Wiederholungstermine im linearen Fernsehen, aber die Mediathek bietet die Möglichkeit, verpasste Folgen nachzuholen.

Darüber hinaus werden möglicherweise einzelne Folgen zu späteren Zeitpunkten im RTL-Programm wiederholt, jedoch ist dies nicht fest eingeplant. Fans der Show können sich also sicher sein, dass sie keine Folge verpassen, solange sie Zugang zur Mediathek haben. Zusammenfassend lässt sich sagen: 'Bauer sucht Frau International' bleibt auch 2026 ein Highlight im Unterhaltungsprogramm. Die Mischung aus internationalen Schauplätzen und authentischen Bauernhofgeschichten begeistert ein breites Publikum.

Wer die Staffel live erleben möchte, schaltet montags um 20:15 Uhr RTL ein. Für alle anderen bietet RTL+ den komfortablen Streaming-Zugang. Die achte Staffel verspricht wieder viele emotionale Höhepunkte und unvergessliche Begegnungen. Lassen Sie sich überraschen, welche Liebesgeschichten diesmal über Kontinente hinweg entstehen





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Bauer Sucht Frau International 8. Staffel 2026 TV-Ausstrahlung Stream

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