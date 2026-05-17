"Bauer sucht Frau International" 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Informationssammlung über die Übertragung und Wiederholung von "Bauer sucht Frau International" für die 8. Staffel im TV und im Stream.

"Bauer sucht Frau International" 2026: Wo laufen Übertragung und Wiederholung im TV und Stream ? 2026 läuft "Bauer sucht Frau International" in der 8. Staffel. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream und ob es Wiederholung en gibt, lesen Sie hier.

In dieser Ausgabe suchen sechs Männer und zwei Frauen nach ihrer Traumpartnerin oder ihrem Traumpartner, die oder der nicht nur mit dem Leben in der Landwirtschaft zurechtkommen muss, sondern auch ähnliche Hobbys und Interessen teilen sollte. Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren.





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