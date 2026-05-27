Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Die 8. Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau' startet 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Die erste Folge wurde am 18. Mai 2026 im Free-TV ausgestrahlt und ist auch im Stream verfügbar.

2026 läuft die 8. Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau'. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt, in diesem Jahr geht es unter anderem in die deutschen Nachbarländer Österreich und Frankreich, aber auch über den Atlantik nach Costa Rica oder Kanada.

Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren. Die erste Folge wurde am 18. Mai 2026 im Free-TV ausgestrahlt und ist auch im Stream verfügbar. Alle Folgen können kostenlos ab dem 11.

Mai 2026 im Stream gesehen werden, seit Folge 2 ist das Abo für 5,99 Euro pro Monat erforderlich. Die Sendungen werden auch bei teureren Abo-Varianten angeboten, bei denen zusätzlich das Live-TV-Programm der Sender sowie Live-Sport angesehen werden können





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