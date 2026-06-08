Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Die Dating-Show "Bauer sucht Frau International" läuft 2026 in der 8. Staffel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Die Sendungen sind im linearen TV ausgestrahlt und können auch im Stream gesehen werden.

Die Dating-Show "Bauer sucht Frau International" läuft 2026 in der 8. Staffel. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt.

In der achten Staffel 2026 geht es dabei unter anderem in die deutschen Nachbarländer Österreich und Frankreich, aber auch über den Atlantik nach Costa Rica oder Kanada. Auch in Schweden, Dänemark und Südtirol suchen Landwirtinnen und Landwirte nach der großen Liebe. Die acht Hauptfolgen der achten Staffel laufen im Mai und Juni 2026. Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren.

Die Sendungen sind im linearen TV ausgestrahlt und können auch im Stream gesehen werden. Alle Folgen der achten Staffel sind vor der TV-Ausstrahlung bei "Dienutzen" zur Verfügung gestellt. Die Sendungen können kostenlos im Free-TV gesehen werden, aber auch bei Abo für 5,99 Euro pro Monat





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