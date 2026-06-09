Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Die achtste Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau International' startet 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Die acht Hauptfolgen laufen im Mai und Juni 2026. Die Folgen können kostenlos im Free-TV ausgestrahlt werden. Alternativ stehen alle Folgen auch im Stream zur Verfügung.

Die achtste Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau International' startet 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen zu Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt.

In der achten Staffel geht es unter anderem in die deutschen Nachbarländer Österreich und Frankreich, aber auch über den Atlantik nach Costa Rica oder Kanada. Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren. Die acht Hauptfolgen der achten Staffel laufen im Mai und Juni 2026. Los ging es mit der ersten Folge am Montag, 18.

Mai 2026. Die Folgen können kostenlos im Free-TV ausgestrahlt werden. Alternativ stehen alle Folgen auch im Stream zur Verfügung. Um 'Bauer sucht Frau International' auf diesem Weg sehen zu können, müssen Sie den Dienst nutzen.

Dort werden alle Folgen der achten Staffel vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Die Sendungen sind bei einem Abo für 5,99 Euro pro Monat (Stand: April 2026) ab Folge 2 verfügbar. Mit den teureren Abo-Varianten können Sie zusätzlich unter anderem noch das Live-TV-Programm der Sender sowie Live-Sport ansehen





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