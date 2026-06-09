Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Die achtste Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau International' startet im Mai 2026 und wird in verschiedenen Ländern ausgestrahlt. Die Show wird im linearen TV und im Stream angeboten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen auf der ganzen Welt um nach der großen Liebe zu suchen.

Die achtste Staffel der internationalen Dating-Show 'Bauer sucht Frau International' startet im Mai 2026 und wird in Deutschland, Österreich, Frankreich, Costa Rica, Kanada, Schweden, Dänemark und Südtirol ausgestrahlt.

Die Show wird im linearen TV und im Stream angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen auf der ganzen Welt um nach der großen Liebe zu suchen. Die Altersspanne der Landwirtinnen und Landwirte reicht von 40 bis 64 Jahren. Die erste Folge startete am 18.

Mai 2026 und alle Folgen können kostenlos im Free-TV angesehen werden. Alternativ können die Folgen auch im Stream abonniert werden. Die Sendungen sind bei 'Abo' für 5,99 Euro pro Monat verfügbar. Mit den teureren Abo-Varianten können zusätzlich das Live-TV-Programm und Live-Sport angesehen werden





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