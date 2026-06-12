Bauer sucht Frau International: Abservierte Hofdame schürt Liebesgerüchte mit Landwirt Andreas

Nach seiner Wahl für Hofdame Katharina in der Sendung "Bauer sucht Frau International" sorgt Landwirt Andreas erneut für Gesprächsstoff. Die abgelehnte Kandidatin Jasmin veröffentlicht auf Instagram ein gemeinsames Foto und lässt durchblicken, dass es zwischen ihr und Andreas nach den Dreharbeiten zu einem Liebescomeback gekommen sein könnte.

In der diesjährigen Staffel von "Bauer sucht Frau International" entwickelte sich eine überraschende und von viel Drama geprägte Liebesgeschichte, die die Zuschauer fesselte. Im Zentrum stand der Südtiroler Landwirt Andreas , der sich zwischen zwei Hofdame n, Katharina und Jasmin , entscheiden musste.

Die Wahl fiel letztlich auf Katharina, doch die Entscheidung sorgte für großes Unverständnis bei den Fans, da zwischen Andreas und Katharina keinerlei romantische Chemie erkennbar war. Stattdessen dominierte ein erbitterter Zickenkrieg, bei dem Katharina ihre Rivalin Jasmin immer wieder abwertete und ihr unterstellte, es nicht ernst mit Andreas zu meinen. Diese Taktik schien zunächst aufzugehen, doch nun nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung: Die abservierte Jasmin heizt über soziale Medien Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback mit Andreas an.

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie ein Foto, das sie gemeinsam mit Andreas zeigt, und reagiert in den Kommentaren auf Spekulationen. In einer Antwort betont sie, dass Andreas nie mit Katharina zusammen gewesen sei und fragt rhetorisch, warum sie sonst ein gemeinsames Foto hätte.

Zudem behauptet sie, sie seien "immer in Kontakt" geblieben, und liked fleißig Kommentare, die auf eine Beziehung hindeuten. Ob diese öffentlichen Andeutungen tatsächlich auf eine Wiedervereinigung hindeuten oder lediglich strategische Spielchen sind, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Die Geschichte hat nach dem Ende der Dreharbeiten an Fahrt aufgenommen und hält die Fans in Atem





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