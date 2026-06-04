Bauer sucht Frau International: Andreas' Entscheidung eskaliert

Andreas muss endlich eine Entscheidung treffen. Katarina und Jasmin buhlen um seine Gunst, eskaliert und es kommt zum Zickendrama. Andreas trifft seine Wahl und es gibt eine Überraschung.

Das Interesse an Andreas wächst und eskaliert. Der Kandidat der Sendung 'Bauer sucht Frau International' muss endlich eine Entscheidung treffen. Spoiler-Alarm! Wenn du über diese Links einkaufst, unterstützen wir unsere redaktionelle Arbeit durch eine Provision, ohne dass der Preis für dich steigt.

Diese Affiliate-Links sind gekennzeichnet. Andreas ist auf der Suche nach seiner großen Liebe und es scheint auf seinem Hof auch gefunkt zu haben. Sowohl Hofdame Katarina als auch Jasmin haben nur Augen für ihn. Andreas wirkte bislang vor allem von Jasmin angetan, was Katarina, die in ihm bereits ihren perfekten Traummann sieht, alles andere als begeistert.

Kurz vor der großen Entscheidung legt sich Katarina noch einmal richtig ins Zeug, um Andreas von sich zu überzeugen. Beim Hoffest gelingt es ihr, Andreas' Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was Jasmin sehr zum Leidwesen ist. Jasmin bittet Andreas um ein ernstes Gespräch, welches eskaliert und zu einem Streit zwischen ihr und Katarina führt. Katarina betont, dass sie aufgeben will, sollte Jasmin es wirklich ernst mit Andreas meinen.

Jasmin betont erneut, dass sie Gefühle für Andreas hat, was Katarina am Boden zerstört zurücklässt. Andreas lässt sich auf Einzelgespräche ein und verkündet, eine Entscheidung getroffen zu haben, die auf Katarina fällt. Jasmin muss ihre Koffer packen und warnt Andreas vor Katarina. Andreas ist zufrieden mit seiner Wahl, während Katarina ihr Glück kaum fassen kann.

Im Gegensatz zu Katarina wirkt Andreas jedoch alles andere als verliebt. Im Einzelinterview gesteht er, noch lange nicht so weit zu sein wie Katarina. Katarina ist sich jedoch sicher, dass Andreas sie schneller lieben wird, als er denkt





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