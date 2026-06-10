Bauer sucht Frau International: Andreas und Katarina - Eine Liebe im Wanken?

In der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat sich ein Kandidat so sehr auf eine Hofdame eingelassen, dass er nun seine Gefühle in Frage stellt. Andreas, ein Südtiroler, hatte sich für Katarina entschieden, nachdem er zuvor auch Jasmin auf seinem Hof empfangen hatte. Doch nun scheint er sich unter Druck gesetzt zu fühlen, was Katarina als Schlag ins Gesicht empfindet.

In der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat sich ein Kandidat so sehr auf eine Hofdame eingelassen, dass er nun seine Gefühle in Frage stellt.

Andreas, ein Südtiroler, hatte sich für Katarina entschieden, nachdem er zuvor auch Jasmin auf seinem Hof empfangen hatte. Doch nun scheint er sich unter Druck gesetzt zu fühlen, was Katarina als Schlag ins Gesicht empfindet. Bei einem gemeinsamen romantischen Arbeitsessen will Andreas klären, wie es um die Gefühle seiner Auserwählten steht, aber seine Aussagen lassen Zweifel aufkommen. Katarina macht Andreas eine Ansage: Wenn er schon so denkt, dann macht es vielleicht gar keinen Sinn, weiterzumachen.

Doch Andreas will offenbar weitermachen, aber wie das funktionieren soll, weiß er selbst nicht so recht. Katarina hat jedoch bereits erste Ideen, wie sie ihre Beziehung aufrechterhalten kann. Neben täglichen Telefonaten sollen zudem Besuche Pflichtprogramm sein. Doch Andreas' Antwort, dass er nicht wirklich zu ihr fahren würde, bringt Katarina zu einem Bruch.

Sie droht, die Sache für sie beide zu beenden, wenn Andreas nicht bald wissen will, wie er zu ihr steht. Damit hat der Südtiroler nicht gerechnet. Bereits am nächsten Tag ist Andreas zu einem Entschluss gekommen. Bei einem Spaziergang möchte er Katarina diesen mitteilen.

Nachdem er ihr gegenüber erst einmal zugibt, sich unter Druck gesetzt zu fühlen, betont er, ihrer Verbindung aber eine Chance geben zu wollen. Um Katarina zu beweisen, wie ernst er es mit ihr meint, überrascht er sie mit einer romantischen Kutschfahrt, bei der es zu einem besonderen Moment kommt: Zum ersten Mal küssen sich Andreas und seine Auserwählte. Doch das soll nicht das einzige Highlight bleiben.

Nur wenig später übergibt Andreas Katarina an einem Aussichtspunkt auch noch ein Geschenk: selbstgemachte Holz-Ohrringe. Katarina fühlt sich so an, als ob sie sich schon Jahre kennen könnten





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