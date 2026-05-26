Bauer sucht Frau - International: Annette wählt zwischen Andrea und Silvio

In der vierten Folge von Bauer sucht Frau - International in Kanada muss Farmerin Annette zwischen Hundezüchterin Andrea und Handwerker Silvio entscheiden. Beide sind in sie verknallt und wollen mit ihr nach Kanada ziehen. Doch Annette muss letztendlich entscheiden, dass sie sich nicht mit Silvio lange auseinandersetzen kann.

Erste große Entscheidung bei Bauer sucht Frau - International : Farmerin Annette wählt zwischen Hundezüchterin Andrea und Handwerker Silvio . Andrea und Silvio sind beide verknallt in Annette und wollen mit ihr nach Kanada ziehen.

Doch Annette muss letztendlich entscheiden, dass sie sich nicht mit Silvio lange auseinandersetzen kann, da sie glaubt, dass sie sich gegenseitig totarbeiten würden. Annette entscheidet sich letztendlich für Andrea und Silvio ist enttäuscht. Er bricht in Tränen aus, als Annette ihm sagt, dass sie sich für Andrea entschieden hat. Andrea hingegen ist überglücklich und freut sich, dass sie weiterhin mit Annette zusammen sein wird





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