Bauer sucht Frau International: Drama um Andreas' Entscheidung zwischen Katarina und Jasmin

Bei "Bauer sucht Frau International" muss Kandidat Andreas eine emotionale Entscheidung treffen. Der Hof wird zum Schauplatz eines heftigen Liebeskampfes zwischen Katarina und Jasmin, der in Zickereien und einem bitteren Abschied gipfelt.

Andreas , ein Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau International", steht vor einer schweren Entscheidung . Zwei Frauen, Katarina und Jasmin , buhlen um seine Gunst, und die Rivalität zwischen ihnen eskaliert zusehends.

Katarina betrachtet Andreas bereits als ihren Traummann und ist entschlossen, um ihn zu kämpfen. Jasmin, die ebenfalls tiefe Gefühle für den Landwirt entwickelt hat, wird zunehmend frustriert. Beim Hoffest versucht Katarina, Andreas' Aufmerksamkeit immer wieder auf sich zu lenken, was zu einem ersten Zickendrama zwischen den beiden Frauen führt. Am nächsten Morgen fordert Jasmin ein ernstes Gespräch mit Andreas, das jedoch in einer Auseinandersetzung endet.

Der Konflikt zwischen Katarina und Jasmin spitzt sich weiter zu, wobei Katarina ihrer Konkurrentin nahelegt, das Feld zu räumen, da Andreas ihr gehöre. Sie betont, aufgeben zu wollen, falls Jasmin es wirklich ernst meine und sich dem Hofleben gewachsen fühle. Jasmin bekräftigt jedoch ihre Liebe zu Andreas, was Katarina zutiefst erschüttert. Später erklärt sich Andreas zu Einzelgesprächen bereit und gibt gegenüber Jasmin bekannt, dass er eine Entscheidung getroffen hat, ohne sie jedoch zunächst preiszugeben.

Unter ihrem Druck offenbart er schließlich seine Wahl: Er entscheidet sich für Katarina. Jasmin muss daraufhin den Hof verlassen. Sie ist überzeugt, dass Andreas die falsche Entscheidung getroffen hat und dass Katarina ihn manipuliere, und warnt ihn, er werde keinen Schritt mehr alleine machen können. Andreas selbst zeigt sich nach der Wahl zufrieden, jedoch weniger verliebt als Katarina, die ihr Glück kaum fassen kann.

Im Interview gesteht er, gefühlsmäßig noch nicht so weit zu sein wie Katarina, die jedoch zuversichtlich ist, dass er sie mit der Zeit ebenso lieben werde. Die weiteren Entwicklungen können in den wöchentlichen Folgen bei RTL verfolgt werden





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