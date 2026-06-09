"Bauer sucht Frau - International" Finale: Andreas muss zwischen seinen Hofdamen entscheiden

In der "Bauer sucht Frau - International" Finale musste Mutterkuhhalter Andreas zwischen seinen zwei Hofdamen, Katarina und Jasmin, entscheiden. Beide Frauen hatten sich hartnäckig um ihn gekämpft und drohten mit einer Trennung.

Am Montagabend gab es bei "Bauer sucht Frau - International" Zoff. Mutterkuhhalter Andreas (46) musste sich endlich zwischen seinen zwei Hofdamen entscheiden. Doch vorher gerieten beide Frauen heftig aneinander.

Für so manchen TV-Zuschauer schien die Sache längst klar. Denn in den vergangenen Folgen hatte der Landwirt hauptsächlich mit Katarina (43) zusammengearbeitet. Nebenbuhlerin Katarina versuchte derweil durch Fleiß zu punkten und packte auf dem Hof des Südtirolers kräftig mit an. Trotzdem wollte Andreas seine Wahl lange nicht treffen.

Zwischen "Bauer sucht Frau"-Landwirt Andreas und Schweizerin Jasmin schien es zu knistern. Konkurrentin Katarina wirkte oft außen vor. Die Atmosphäre zwischen den Kontrahentinnen wurde so zunehmend angespannter. Auf dem Hoffest, das der Bauer extra für seine Frauen ausrichtete, kam es zum Eklat.

Weil Andreas diesmal Katarina mehr Aufmerksamkeit schenkte, flippte Jasmin abseits der TV-Kameras aus. Am nächsten Morgen berichtet sie immer noch erbost: "Im Laufe des Abends habe ich mich eher ignoriert gefühlt und nicht beachtet. Deshalb habe ich ihn zur Seite gezogen und wollte die Situation klären.

" Die Schweizerin weiter: "Ich habe ihm versucht zu erklären, wie ich mich fühle, wenn sich die Katarina zwischen uns drängt und ich das Gefühl habe, dass er manipuliert wird. Aber er hat mir einfach nicht zugehört.

" Deshalb sei sie "ausgerastet" und habe ihm die Meinung gegeigt. Anschließend krachte es auch noch zwischen ihr und der Nebenbuhlerin, weil Katarina Jasmins ernste Absichten bei Andreas infrage stellte. Eine Aussprache von Frau zu Frau scheitert am nächsten Tag. Wer hat am Ende Grund zu jubeln?

Andreas muss sich zwischen seinen Hofdamen Katarina und Jasmin entscheiden. Unter vier Augen mit ihm sät Katarina erneut Zweifel an Jasmins Gefühlen, behauptet: "Sie hat mir gesagt, dass sie es gern mit dir versuchen möchte, aber nicht sagen kann, was in drei Monaten ist. Weil sie ja noch nicht weiß, was auf sie zukommt.

" Andreas gibt das zu denken. Er im Interview: "Katarina glaubt, dass sie es ernster meint als Jasmin.

" Von dem Gespräch ahnt Jasmin nichts. Umso geschockter ist sie, als sich Andreas schließlich für Katarina entscheidet. Jasmin, den Tränen nahe: "Ich bin richtig verletzt. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, weil alles darauf hingedeutet hat, dass da mehr zwischen uns ist.

" Die abservierte Hofdame: "Ich glaube, es ist eine Kurzschlussreaktion von Andreas. " Ihre Gegnerin dagegen kann jubeln. Katarina happy: "Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich ihn für mich alleine!





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