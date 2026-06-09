Bauer sucht Frau International: Franz macht seiner Silke während der Dreharbeiten einen Heiratsantrag

Im Staffelfinale von Bauer sucht Frau International kommt es zu einer emotionalen Überraschung: Landwirt Franz stellt seiner Hofdame Silke nach nur vier Monaten Beziehung einen Heiratsantrag in einer romantisch dekorierten Berghütte. Es ist die erste Hochzeitsantrag während der Dreharbeiten in der Geschichte der Sendung.

Das Staffelfinale der beliebten Fernsehsendung Bauer sucht Frau International erreicht seinen Höhepunkt mit einer überraschenden und emotionalen Geste. Der Landwirt Franz (53), der in früheren Folgen noch durch seine skurrile Art im Hühnerstall auffiel, hat sich in seine Hofdame Silke (55) verliebt und bereitet während der laufenden Dreharbeiten einen spektakulären Heiratsantrag vor.

Nach nur vier Monaten Beziehung beschließt Franz, die Beziehung zu intensivieren und seiner Partnerin einen Antrag zu machen. Er plant im Geheimen eine romantische Überraschung: Er schmückt eine Berghütte mit roten Herz-Luftballons und Rosenblättern, besorgt einen edlen Verlobungsring und führt Silke unter einem Vorwand dorthin. Mit verbundenen Augen wird sie zur Hütte geführt. Als sie die Dekoration sieht, ist sie gerührt, aber sie ahnt nicht, was noch folgt.

Franz geht vor ihr auf die Knie, holt den Ring hervor und fragt: Ich hoffe, du sagst ja zu unserer Liebe? Silke, sichtlich überrascht und gerührt, sagt nach einem Moment des Zögerns Ja und umarmt ihn. Dieses Ereignis markiert eine Premiere in der Geschichte der Sendung: Noch nie zuvor hat ein Bauer seiner Hofdama während der Dreharbeiten einen Heiratsantrag gemacht. Die beiden sind überglücklich und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft auf dem Bauernhof.

Auch Silkes 14-jährige Hündin wird mit einziehen. Die Staffel endet mit einem für alle Beteiligten unvergesslichen Finale und dem Start in eine neue Lebensphase für das Paar





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