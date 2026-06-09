'Bauer sucht Frau International': Franz macht Silke einen romantischen Heiratsantrag

Tiroler Franz hat bei 'Bauer sucht Frau International' die große Liebe gefunden. In der finalen Folge macht er seiner Auserwählten Silke einen romantischen Heiratsantrag.

Das große Finale von 'Bauer sucht Frau International' steht bevor und Tiroler Franz hat sich etwas ganz Besonderes für seine Auserwählte einfallen lassen. Spoiler-Alarm! Während einige vergeblich auf Schmetterlinge im Bauch gehofft hatten, hat es Franz aus Tirol richtig erwischt: In Silke hat er offenbar die Frau fürs Leben gefunden und möchte dies nun offiziell machen.

Bereits in der vorherigen Folge zeigte sich, dass die Teilnahme an der Kuppelshow für Franz genau das Richtige war, denn in Silke hat er die große Liebe gefunden. Schnell stand somit nach der Hofwoche fest, dass sie eine Beziehung eingehen wollten. Seitdem ist etwas Zeit vergangen und Franz ist überzeugt: Mit Silke möchte er den Rest seines Lebens verbringen.

Der Tiroler plant daher eine ganz besondere Überraschung, die es in dieser Art wohl noch nicht bei 'Bauer sucht Frau International' gegeben hat. Franz will Silke noch während der Staffel-Aufzeichnung einen Antrag machen. Vom Ring-Kauf bis hin zur Dekoration einer Almhütte mit Rosenblättern und roten Herzluftballons dürfen Zuschauer*innen jeden Schritt von Franz mitverfolgen. Und dann ist es auch schon so weit.

Franz führt seine nichts ahnende Partnerin Silke mit verbundenen Augen zur vorbereiteten Location. Als sie ihre Binde abnimmt, traut sie ihren Augen kaum. Doch was Silke nicht ahnt, die romantische Location und der Sekt sind nur ein Teil der Überraschung. Das Highlight wartet noch auf sie.

Das wird Silke bewusst, als Franz nach dem Anstoßen betont, dass er noch etwas für sie habe. Nach ein paar emotionalen Liebesbekundungen geht der Tiroler vor ihr auf die Knie und holt den Ring heraus. Silke kann kaum fassen, was gerade passiert: 'Was machst du jetzt? Was machst du?

' Mit all seinem Mut hält Franz um ihre Hand an. Doch wird Silke auch ja sagen? Das Strahlen, das ihr Gesicht erhellt, spricht eine deutliche Sprache. Voller Freude antwortet Silke mit einem entschlossenen 'Ja'.

Für Franz und auch Silke ist mit diesem Moment ein Traum wahr geworden. Dank 'Bauer sucht Frau International' haben die beiden die große Liebe gefunden





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