Bauer sucht Frau International: Franz macht Silke unter Tränen einen romantischen Heiratsantrag

Im Finale von Bauer sucht Frau International sorgte Mutterkuhhalter Franz für einen emotionalen Höhepunkt. Er machte seiner Hofdame Silke einen mit roten Rosen und Luftballons dekorierten Heiratsantrag, der beide und die Zuschauer tief berührte. Die beiden sind seit dem Ende der Hofwoche ein Paar und planen nun ihre gemeinsame Zukunft.

In der Finalfolge der Kuppelshow Bauer sucht Frau International erlebte Mutterkuhhalter Franz (53) einen äußerst romantischen Höhepunkt. Für seine Hofdame Silke (56) ließ er rote Rosen regnen und machte ihr einen perfekten Heiratsantrag .

Dies rührte auch zahlreiche Fernsehzuschauer, die das Dating-Abenteuer der beiden über Wochen verfolgt hatten. Zu Beginn war Franz noch der Hahn im Korb und hatte neben Silke auch Simone (49) zur Hofwoche nach Tirol eingeladen. Obwohl es mit Simone zeitweise funkte, entschied er sich am Ende für Silke - der Beginn einer wunderbaren Romanze. Die Gefühle der beiden waren von früh an offensichtlich.

Franz gestand total verliebt: Ich habe Schmetterlinge im Bauch, und die flattern zu dir. Im Finale erfuhren die Fans, wie es mit dem Paar weiterging. Franz verkündete glücklich: Das Glück hat eingeschlagen! Seit dem Ende der Hofwoche sind die beiden ein Paar und sehen sich regelmäßig.

Vier Monate nach dem Kennenlernen fühlt sich Silke bei Franz bereits wie zu Hause, backt und verwöhnt ihn. Sie schwärmt mit einem breiten Grinsen: Ich bin jetzt die Bäuerin hier oben. Mein Haus, mein Hof, mein Mann! Silke ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der kommenden Überraschung.

Im Interview deutete Franz Großes an: Silke ist die Liebe meines Lebens. Und jetzt ist nur noch eine Sache offen, um unsere Liebe zu besiegeln. Er wollte ihr die entscheidende Frage stellen und ließ nichts dem Zufall über. Mit Hilfe des Kamerateams schmückte er eine Almhütte mit Luftballons und streute rote Rosenblätter aus.

Auch den Verlobungsring wählte er sorgfältig aus. Als es ernst wurde, war Franz aufgeregt: Das ist der erste Heiratsantrag meines Lebens. Ich hoffe, dass sie Ja sagt. Unter einem Vorwand lockte er Silke zur Almhütte, überraschte sie mit dem Ring und ging vor ihr auf die Knie.

Mit Tränen in den Augen fragte er: Ich hoffe, dass du zu unserer Liebe Ja sagst. Silke war überwältigt und antwortete sofort: Na klar sage ich Ja! Das Paar besiegelte den Antrag mit einem langen Kuss und ließ zwei rote Luftballons in den Himmel steigen. Franz resümierte glücklich: Mein großer Traum hat sich erfüllt





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