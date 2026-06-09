Bauer sucht Frau International: Landwirt macht seiner Hofdame in der Sendung einen Heiratsantrag

In der achten Staffel von Bauer sucht Frau International kommt es zu einem besonderen Liebesbeweis: Ein Landwirt macht seiner Hofdame während der Aufnahmen einen Heiratsantrag. Die Zuschauer erleben, wie Franz nach anfänglichen Zweifeln und der Entscheidung gegen eine andere Bewerberin seiner Silke einen Überraschungsantrag auf einer mit Rosenblättern und Herzballons geschmückten Veranda macht.

Die achte Staffel von Bauer sucht Frau International neigt sich dem Ende zu, doch bevor die Reise für einige Kandidaten endet, steht ein ganz besonderer Moment an.

In der finalen Episode kommt es zu einem emotionalen Höhepunkt, als ein Bauer seiner Hofdama noch während der Sendung einen Heiratsantrag macht. Die Sendung, die regelmäßig große Gefühle und oft auch unerwartete Wendungen bietet, erlebt damit einen der bisher intensivsten Liebesbeweise in ihrer Geschichte. Der Landwirt Franz aus Österreich hatte zu Beginn der Staffel noch mit Zweifeln zu kämpfen, denn er lernte nicht nur eine, sondern zwei Hofdamen gleichzeitig kennen.

Neben Silke, die ihn von Anfang an fasziniert und bei der er sofort das Gefühl hatte, dass sie seine Traumfrau sein könnte, war auch Simone eine starke Bewerberin. Nach einigen gemeinsamen Tagen und intensiven Gesprächen fiel die Entscheidung jedoch klar: Franz entschied sich, Simone nach Hause zu schicken, um sich ganz auf Silke konzentrieren zu können.

Dieser Schritt war nicht einfach, doch er zahlte sich aus - die beiden entwickelten eine tiefe Verbindung und gaben sich sogar den ersten Kuss der aktuellen Staffel. Was Silke währenddessen nicht ahnt, ist dass Franz im Geheimen einen großen Plan schmiedet. Das Kamerateam begleitet ihn zu einem Ringladen, wo er einen Verlobungsring auswählt. Für den Landwirt ist es das erste Mal, dass er einer Frau einen Heiratsantrag machen wird, entsprechend aufgeregt ist er.

Mit Unterstützung der Produktion bereitet er eine romantische Überraschung vor: Silke wird mit verbundenen Augen zu einer liebevoll dekorierten Veranda geführt, die mit Rosenblättern und Herzballons geschmückt ist. Zunächst freut sie sich über das romantische Arrangement, doch die größte Überraschung folgt, als Franz plötzlich einen Ring aus seiner Tasche zieht und vor ihr auf die Knie geht. Mit zitternder Stimme fragt er sie, ob sie seine Frau werden will. Silke, völlig überwältigt und ungläubig, nimmt den Antrag schließlich freudestrahlend an.

Dieser Moment markiert nicht nur einen Höhepunkt der Staffel, sondern zeigt einmal mehr, dass bei Bauer sucht Frau International wahre Gefühle und dauerhafte Partnerschaften entstehen können





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