Bauer sucht Frau International: Landwirtin Nadine bekommt Drohungen nach Finale

Nach dem Finale von "Bauer sucht Frau International" bekommt Landwirtin Nadine Drohungen von Männern. Sie reagiert humorvoll darauf und zeigt, dass sie nicht einschüchterbar ist.

Nach Finale : "Bauer sucht Frau International"-Landwirtin bekommt Drohungen von Männern. Ob Sommerhaus der Stars, Temptation Island, Kampf der Realitystars oder Dschungelcamp - hier fühlt sie sich zu Hause.

Es gibt keinen Realitystar, den sie nicht kennt. Dass "Bauer sucht Frau International" für Landwirtin Nadine so endet, hätte wohl niemand gedacht. Nachdem die TV-Ausstrahlung beendet ist, bekommt sie Drohungen geschickt. Wie humorvoll sie darauf reagiert, erfahrt ihr hier.

In der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" suchte Landwirtin Nadine in Dänemark nach der großen Liebe. Ihre Wahl fiel auf den gebürtigen Amerikaner Ron: Mit ihm verbrachte sie eine gemeinsame Hofwoche. Am Ende funkte es jedoch leider nicht und Nadine beendete das Liebes-Experiment als Single. Doch nach der TV-Ausstrahlung kommt es für die Bäuerin jetzt knüppeldick - "Bauer sucht Frau International": So überraschend Ende die Show für Nadine.

Bei Nadine kam es in Dänemark zu einer unerwarteten Schlammschlacht, als sie Ron abservierte. Am Ende der Hofwoche gab sie dem Amerikaner offen zu, dass bei ihr einfach kein Funke übergesprungen sei. Die Reaktion folgte prompt. Er warf Nadine nicht nur vor, seine Zeit verschwendet zu haben, sondern stellte kurzerhand auch ihre Sexualität infrage.

Sein bitterer Ratschlag: Nadine zeigte sich von Rons fieser Attacke völlig überrumpelt und zog sofort die Reißleine: Für sie steht fest, dass sie mit ihm absolut keinen Kontakt mehr will. Doch damit ist das Kapitel "Bauer sucht Frau International" für Nadine noch lange nicht abgehakt. Die Dreharbeiten liegen zwar schon ein Weilchen zurück, die Ausstrahlung bei RTL flimmerte allerdings erst in den vergangenen Wochen über die Bildschirme.

Zwar erntet Nadine von den Fans jede Menge Zuspruch für ihr Verhalten - doch die TV-Präsenz hat auch eine düstere Kehrseite: Diese Internet-Rambos würden ihr gerne mal zeigen, berichtet sie jetzt sichtlich gelassen in einem Instagram-Video. Ein leichtes Schmunzeln kann sich Nadine dabei nicht verkneifen. Ihre Ansage an die Hater: Sie wisse als Landwirtin schließlich selbst ganz genau, wie man Werkzeug benutzt.

Wie wenig sie die Drohungen einschüchtern, macht sie mit einer ironischen Einladung deutlich: "Wenn ihr kommen wollt, ich habe draußen ein wunderschönes Kamerasystem, da könnt ihr euch gerne unterhalten, hab dann auch gleich ein paar tolle Videoaufnahmen von euch.

" Zudem warten auf ihrem Hof zwei große Hunde, die auf Fremde gar nicht gut zu sprechen sind und sich über "Frischfleisch" freuen würden. Nadines knallharte Ansage: Zur Anzeige bringen wolle sie das Ganze allerdings nicht, wie sie in einem weiteren Clip verrät. Solche Nachrichten interessieren sie schlichtweg nicht und auch fiese Kommentare über ihr Äußeres prallen an der toughen Bäuerin eiskalt ab.

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