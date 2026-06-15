Bauer sucht Frau International: Nur Franz und Silke blieben nach Staffel 8 zusammen

In der achten Staffel von Bauer sucht Frau International entstanden einige romantische Verbindungen, doch nur ein Paar hielt der Zeit nach den Dreharbeiten stand. Franz und Silke sind weiterhin ein Paar, während alle anderen Teilnehmer entweder freundschaftliche Kontakte pflegen oder den Kontakt verloren. Die Gründe reichen von fehlender Liebe über unterschiedliche Lebensvorstellungen bis zur Entfernung.

In der achten Staffel von Bauer sucht Frau International haben sich einige Landwirte und Hofdamen näher kennengelernt, doch nur ein Paar hielt der Zeit nach den Dreharbeiten stand.

Franz und Silke, beide über 50, verliebten sich beim ersten Aufeinandertreffen und sind auch heute noch ein Paar. Franz schwärmt von Silke als große Liebe, obwohl sie eine Fernbeziehung über rund 700 Kilometer führen. Andreas aus Südtirol entschied sich für Katarina, doch nach der Show verloren die beiden den Kontakt. Florian aus Schweden und Leonie harmonierten von Anfang an, stellten aber fest, dass es nur freundschaftlich passt.

Nadine aus Dänemark fand trotz fehlender Romanze mit Ron neuen Mut. Andrea und Annette blieben nach der Show in Kontakt, konnten aber langfristig keine Beziehung eingehen, da ihre Lebensvorstellungen zu unterschiedlich waren. Belina verliebte sich nicht in Mathias aus Costa Rica, beide brauchten Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten. Turner aus Schweden verguckte sich in Ariane, wurde aber zurückgewiesen.

Nach einem Wiedersehen entschieden sie sich letztlich für getrennte Wege. Jakob aus Frankreich und Giulia fanden keine gemeinsame Zukunft. Insgesamt blieb nur Franz und Silke als Paar zusammen, alle anderen Beziehungen zerbrachen nach der Show an fehlender Liebe, Entfernung oder unterschiedlichen Lebensvorstellungen





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