"Bauer sucht Frau International" Recap: Love Stories and Breakups

This news text provides a recap of the love stories and breakups from the "Bauer sucht Frau International" season. It includes the story of Franz and Silke, who decided to stay together despite their initial struggles, and the story of Jakob and Giulia, who couldn't find a common future.

Sie sind DAS Traumpaar der aktuellen "Bauer sucht Frau International"-Staffel: Schon beim ersten Aufeinandertreffen scheint bei den beiden der Funke überzuspringen. Entscheidet er sich tatsächlich für Silke oder gehört sein Herz doch Simone?

Lange ist Franz hin- und hergerissen, doch am Ende ist es Silke, die bleiben darf. Und das weit über die Dreharbeiten hinaus. Mit über 50 sind die zwei verliebt wie Teenager und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Und diese geht schneller in die nächste Runde, als man glauben mag!

"Franz ist die große Liebe meines Lebens", schwärmt die Braut in spe nach der romantischen Überraschung ihres zukünftigen Gattens: "Ich bin angekommen bei ihm und mit ihm fühlt sich alles nur schöner und echter an. " Noch führen die zwei eine Fernbeziehung von rund 700 Kilometern. Hat Bauer Andreas mit Katarina sein Glück gefunden? Einem, dem es in dieser "Bauer sucht Frau International"-Staffel ebenfalls schwerfällt, sich zu entscheiden, ist Andreas aus Südtirol.

Nach einer Feier. Hofherr Andreas sieht keine andere Möglichkeit, als sich endlich festzulegen. Er entscheidet sich gegen Jasmin, die sich ohne jegliche Verabschiedung wütend vom Acker macht.

"Mein Traum ist in Erfüllung gegangen, jetzt habe ich ihn für mich alleine! ", jubelt Katarina nach diesem Triumph. Doch die Freude ist nicht von Dauer. Mittlerweile haben die zwei keinen Kontakt mehr.

Von Anfang an stimmt die Chemie zwischen dem in Schweden lebenden Florian und dessen Hofdame Leonie. Das merkt auch Pia, die zuerst ein Sauna-Date mit den beiden ablehnt und daraufhin freiwillig abreist. Bahn frei für Florian und Leonie, die sich beide sehr viel von ihrem Kennenlernen erhoffen.

"Komm bald wieder, versprochen? ", bittet der Schweden-Bauer Leonie kurz vor ihrer Abreise. Auch sie erträumt sich eine Beziehung mit Florian. Und so stehen die beiden nach der gemeinsamen Hofwoche im täglichen Kontakt, um am Ende festzustellen: "Wir haben dann letztendlich aber doch festgestellt, dass es eher in die freundschaftliche Richtung geht.

" Andrea und Annette sind nach "Bauer sucht Frau International" jetzt gute Freundinnen. - das Geschlecht ist ihr dabei egal. Schnell nähern sich die Landwirtin, die eine Hühner- und Ziegenzucht betreibt, und ihre Auserwählte Andrea an. Und tatsächlich stehen sie auch heute noch hin und wieder in Kontakt.

Doch zusammen sind sie nicht, wie Annette nach dem Finale verrät: "Langfristig gesehen sind unsere Erwartungshaltungen an das Leben doch zu unterschiedlich. Menschlich gesehen hat es sehr gut gepasst. Aber es gehört mehr dazu.

" Belina hat sich zwar in Costa Rica verliebt, aber nicht in Mathias. Selbst als sie ihm erklärt, dass es nicht so richtig passt, will er die Hoffnung nicht aufgeben.

"Man muss sich erstmal sortieren, das waren viele Eindrücke, viele Emotionen in so kurzer Zeit", zieht Belina nach der Hofwoche ihr persönliches Fazit. Auch Mathias habe all das erst einmal sacken lassen müssen. , gibt der 57-Jährige ein Update. Ariane und Turner bei "Bauer sucht Frau International".

"Dass es so enden wird, das hab ich mir nicht vorgestellt", blickt Turner aus Schweden auf seine Zeit bei "Bauer sucht Frau International" zurück. Während er sich in Hofdame Ariane verguckt, kann sie diese Gefühle nicht erwidern. Als sie ihm das sagt, bricht für ihn eine Welt zusammen.

"Ich war überfordert. Komplett überfordert", erklärt Turner seinen damaligen Abgang: "Trotz des Korbes habe ich nie aufgehört, uns eine Chance zu geben. Die Gefühle waren da.

" Über Skype haben sich die beiden anschließend noch einmal ausgesprochen und vereinbart, sich nochmal zu sehen. Im Januar besucht Ariane Turner dann erneut für drei Wochen in Schweden: "Aber wir haben festgestellt, es reicht nicht für immer und deshalb haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Schweren Herzens, weil wir mochten uns wirklich gerne.

" Bis auf Franz und Silke ist in Staffel acht von "Bauer sucht Frau International" kein Paar zusammengeblieben. So auch nicht Jakob aus Frankreich und Giulia, die schon während der Hofwoche feststellen, dass sie keine gemeinsame Zukunft haben.

"Wir hatten noch kurz Kontakt, haben noch hin- und hergeschrieben, aber letztendlich habe ich mich einfach nicht in sie verliebt", verrät Jakob, der nach wie vor auf der Suche nach seiner Traumfrau ist





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