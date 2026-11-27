Ein Hobbybauer spricht über seine geplatzte Hochzeit und das daraus resultierende emotionale Schutzschild, das es ihm heute schwer macht, sich auf neue Beziehungen einzulassen.

derzeit auf der Suche nach der großen Liebe ist, blickt der Hobbybauer auf eine schmerzhafte Erfahrung in seinem bisherigen Liebesleben zurück. Im Gespräch mitverriet der Realitystar nun, dass er bereits einmal kurz davorstand, den Bund fürs Leben einzugehen.

Die Hochzeitsvorbereitungen waren so weit fortgeschritten, dass sogar der Termin für die Trauung feststand. Doch noch bevor sich die beiden das Jawort geben konnten, beendete seine damalige Verlobte die Beziehung.mit emotionalen Worten: "Das hat sehr wehgetan. Es war mir auch peinlich und beschämend.

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" Neben dem Verlust seiner Partnerin musste der Hobbybauer damals also auch mit dem Gefühl der Scham umgehen, das die geplatzte Hochzeit bei ihm hinterließ.rückblickend die Ereignisse rund um seine geplatzte Hochzeit im Gespräch mit Ralf. Seit dieser Erfahrung fällt es dem Hobbybauern zunehmend schwer, sich emotional auf andere Menschen einzulassen: "Es ist normal, dass man sich mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, ein größeres Schutzschild aufbaut. Es wird schwieriger, das zu durchbrechen.