Abschied von Bayern: André und Julia Ur wandern aus. Hinter dem großen Schritt steckt aber keine Unzufriedenheit.

wandert gemeinsam mit seiner Tochter nach Österreich aus.der erste große Ortswechsel : Schon vor einiger Zeit hatten die drei ihre Zelte in Bayern aufgeschlagen. Nun geht es also noch ein Stückchen weiter, nämlich über die Grenze ins Nachbarland.

Wann genau der Umzug stattfinden wird und wo sich ihr neues Zuhause befinden wird, verriet die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Ankündigung nicht. Ihre Community soll die Vorbereitungen und den Start in Österreich allerdings aus nächster Nähe verfolgen können.

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"Und diesmal nehmen wir euch auf unserem Weg von Anfang an mit", versprach Julia ihren Followern. Mit Unzufriedenheit hat die Entscheidung laut Julia nichts zu tun. Das Leben in Bayern habe der Familie durchaus gefallen. Vielmehr habe die Familie einfach Lust auf ein weiteres gemeinsames Abenteuer.