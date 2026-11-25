BTSF-Kandidat Stefan hat seine Kirche im Schlafzimmer. Sandra fordert mehr Platz für eine Beziehung.

Sein Glaube bestimmt sein Leben, Sex vor der Ehe kommt für ihn nicht infrage und auch sein ungewöhnlicher Müsli-Brei sorgt während der Hofwoche für Gesprächsstoff.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Stefan macht aus seinen Überzeugungen kein Geheimnis. Doch Hofdame Sandra beschäftigt vor allem eine Frage: Ist im Leben des Schafhalters überhaupt noch Platz für eine Frau? Sie nimmt Stefan zur Seite und spricht Klartext, wie im Video zu sehen ist. Zahlreiche Kreuze, Gedenkstätten und ein eigener Altar gehören für ihn ganz selbstverständlich dazu.

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Sein Schlafzimmer bezeichnet der Schafhalter sogar als sein „Klosterkämmerchen“. Für Sandra ist das zunächst gewöhnungsbedürftig.

„Du hast sehr, sehr viele Ecken, sehr, sehr viele Gedenkstätten“, sagt sie offen und gibt zu, dass sie es etwas merkwürdig fand, dass der Glaube schon beim ersten Kennenlernen so sehr im Mittelpunkt stand. „Für mich ist es halt der Mittelpunkt meines Lebens, weil ich eigentlich schon auch ein schwacher Mensch bin. Ich habe halt das Bedürfnis, dass ich Gott brauche.

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“„Bauer sucht Frau“ läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die jeweils kommende Folge gibt es vorab auf RTL+. Sandra respektiert Stefans Glauben. Trotzdem will sie wissen, ob eine Partnerin überhaupt die Chance hätte, sich in seinem Leben ein eigenes Zuhause aufzubauen.

„Wenn jetzt eine Frau ins Leben kommt, die kommt auch mit Deko, mit Ideen, mit Gardinen und was weiß ich nicht alles“, erklärt sie. Dann stellt sie die entscheidende Frage: „Bist du überhaupt bereit, diesen Platz jemandem von Herzen einzuräumen?

“ Stefan muss nicht lange überlegen. „Wäre ich schon bereit“, versichert er. Und er macht deutlich, dass sein Glaube zwar bleiben wird, die vielen religiösen Symbole aber durchaus Platz machen können:Für Sandra ein wichtiges Signal: Stefan scheint tatsächlich bereit zu sein, sein bisheriges Zuhause für eine neue Partnerin zu verändern. Und Sandra legt direkt nach.

Denn nicht nur Stefans Glaube sorgt während der Hofwoche für Gesprächsstoff. Auch seine Essgewohnheiten sind speziell. Sein Müsli-Brei, den er für viele Tage vorbereitet, dürfte spätestens dann Konkurrenz bekommen, wenn Sandra häufiger am Herd steht. Kochen ist schließlich eines ihrer großen Hobbys.

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Auch hier zeigt sich Stefan plötzlich erstaunlich kompromissbereit.

„Ich bin mir sicher, wenn du kommen würdest, dann würde ich nichts anderes mehr essen“, sagt er zu Sandra. Das kommt an. Sandra spürt zwischen den beiden eine gute Chemie und hat sogar das Gefühl, dass Stefan sie nicht verlieren möchte. Und auch der Schafhalter selbst scheint zu erkennen, dass eine Beziehung Veränderung bedeutet:Ob Sandra am Ende tatsächlich ihren festen Platz in Stefans Leben findet?

Zumindest scheint der „Bauer sucht Frau“-Kandidat bereit zu sein, für die richtige Frau ein bisschen Platz zu schaffen.