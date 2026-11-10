Bauer sucht Frau: Scheunenfest sorgt bei Fans für Verwirrung

Das Scheunenfest der neuen Staffel von Bauer sucht Frau kommt bei vielen Zuschauern schlecht an. Die nächste Folge läuft am 10. November bei RTL.

Die neue Staffel von Bauer sucht Frau ist mit dem Scheunenfest gestartet, doch die Umsetzung des ersten Aufeinandertreffens kommt bei vielen Fans offenbar nicht gut an. Auf Instagram äußerten sich Zuschauer verwirrt über die Art, wie die Kandidatinnen und Landwirte in der Sendung präsentiert wurden. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Gestaltung der Premierenfolge bei RTL.

Beim Scheunenfest trafen die Landwirte erstmals auf ihre potenziellen Partnerinnen und Partner. Statt romantischer Vorfreude prägten jedoch Unübersichtlichkeit und Ratlosigkeit die Reaktionen einiger Zuschauer, die den Auftakt der Staffel verfolgten.

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Schnelle Schnitte sorgen für Unübersichtlichkeit

Nach Ansicht zahlreicher Zuschauer auf Instagram erschwerten die schnellen Schnitte und häufigen Szenenwechsel den Überblick. Viele Fans hatten Mühe, die Kandidaten und die Bauern, die sie kennenlernen wollten, auseinanderzuhalten.

Besonders die Ankunft eines Oldtimerbusses sorgte für Durcheinander. Immer mehr Frauen stiegen aus dem Fahrzeug und gesellten sich zu den wartenden Landwirten. Für manche Zuschauer war dadurch kaum nachvollziehbar, wer eigentlich wen kennenlernen wollte, sodass die ersten Begegnungen in den Hintergrund rückten.

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Fans kritisieren die Gestaltung der Premierenfolge

Ein Fan beschwerte sich über das Durcheinander und bezeichnete die Szenerie als ein ganz schönes Durcheinander. Ein anderer Zuschauer kritisierte vor allem die hektische Gestaltung und bemängelte, dass man die Teilnehmer durch den schnellen Bildwechsel gar nicht richtig kennenlernen könne.

Ein weiterer Zuschauer äußerte sich noch deutlicher und sprach von einem merkwürdigen Konzept der ersten Sendung. Er fühlte sich vom schnellen Bildwechsel und dem Durcheinander schwindelig und empfand die Folge als anstrengend. Die Kritik richtete sich dabei vor allem gegen die Umsetzung des Scheunenfests und weniger gegen die Kkandidaten selbst.

Neue Folgen am 10. November bei RTL

Die Fans können die weitere Entwicklung der Bekanntschaften zweimal pro Woche verfolgen. RTL zeigt die neuen Folgen montags und dienstags um 20:15 Uhr, während sie bei RTL+ bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sind.

Die Staffel umfasst insgesamt 14 geplante Folgen und 15 Singles, die auf Partnersuche gehen. Darunter sind 13 Bauern und zwei Bäuerinnen, zu denen unter anderem Andi und Sarah gehören. Die Moderatorin der Sendung steht auch in der 22. Staffel wieder vor der Kamera. Die nächste Folge läuft am 10. November um 20:15 Uhr. Dann wird sich zeigen, welche Bewerberinnen und Bewerber ihre Auserwählten tatsächlich auf die Höfe begleiten dürfen.